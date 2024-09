F1, Charles Leclerc il migliore della FP1 a Marina Bay. Norris e Sainz in scia, 4° Verstappen

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP di Singapore, 18° round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay, la Ferrari ha mostrato fin da subito gli artigli. Il monegasco Charles Leclerc ha fermato i cronometri sul tempo di 1:31.763 a precedere di 0.076 la McLaren del britannico Lando Norris e di 0.189 l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz, vincitore l’anno scorso su questo tracciato.

Una SF-24 particolarmente rapida nel secondo settore, dove la trazione è un elemento particolarmente importante. Leclerc e Sainz hanno portato avanti un lavoro comporativo sull’ala anteriore, dal momento che la scuderia di Maranello ha introdotto questo nuovo elemento e la FP1 è stata funzionale per comprendere i riscontri ottenuti.

Bene Norris e, per quanto si è compreso in queste libere, lui e Leclerc hanno qualcosa in più in termini di feeling con la propria vettura. McLaren che vuol dar seguito al proprio periodo favorevole, dal momento che Max Verstappen (Red Bull) non ha rubato l’occhio. Quarto tempo per l’olandese a 0.334 dalla vetta, davanti al sorprendente Yuki Tsunoda con la Racing Bull (+0.500), solo sesto invece l’australiano Oscar Piastri con l’altra MCL38 a 0.606.

Decisamente appannati le Mercedes e Sergio Perez. Lewis Hamilton ha concluso solo 12° a 0.916, mentre George Russell si è classificato 16° a 1.571. Da capire se e quanto il tutto coincida con un lavoro che a Brackley hanno pianificato. Difficoltà evidenti poi in Checo con l’altra RB20, viste le lamentele via radio (14° a 1.004). Si tornerà in pista alle 15.00 italiane per la FP2.

RISULTATI FP1 GP SINGAPORE F1 2024

1 Charles Leclerc Ferrari 1:31.763

2 Lando Norris McLaren +0.076

3 Carlos Sainz Ferrari +0.189

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.334

5Yuki Tsunoda RB +0.500

6 Oscar Piastri McLaren +0.606

7 Daniel Ricciardo RB +0.612

8 Alexander Albon Williams +0.688

9 Fernando Alonso Aston Martin +0.847

10 Esteban Ocon Alpine +0.852

11 Franco Colapinto Williams +0.855

12 Lewis Hamilton Mercedes +0.916

13 Pierre Gasly Alpine +0.931

14 Sergio Perez Red Bull Racing +1.004

15 Lance Stroll Aston Martin +1.015

16 George Russell Mercedes +1.571

17 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.614

18 Valtteri Bottas Kick Sauber +1.722

19 Zhou Guanyu Kick Sauber +1.822

20 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +2.034