Sport in tv oggi (sabato 31 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 31 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spettacolo con la Louis Vuitton Cup di vela e le grandi sfide di Luna Rossa nelle acque di Barcellona. Abbuffata di motori con le qualifiche del GP d’Italia a Monza per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Aragon per la MotoGP. Gli US Open di tennis offrono le imperdibili partite del terzo turno.

Proseguono le Paralimpiadi di Parigi 2024, mentre la Vuelta di Spagna propone una tappa estremamente affascinante. Si assegnano le medaglie agli Europei di arrampicata sportiva, si concludono i Mondiali Under 20 di atletica leggera, vanno in scena le finali dei Mondiali Under 17 di volley maschile.

Come ogni weekend ci sarà da divertirsi anche con il grande calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri. Spazio anche ai Mondiali di mountain bike e alla Supercoppa Italiana di pallamano. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 31 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE PARALIMPIADI DI OGGI

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 31 agosto

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Korea Open (diretta streaming su BWF Tv)

08.40 MOTO3 – GP Aragon, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 PARALIMPIADI (diretta tv su Rai 2 ad eccezione delle fasce fasce orarie 13.00-13.30, 18.10-18.40, 20.30-21.00 durante le quali si passerà su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)Rai

09.00 GOLF (DP World Tour) – British Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 13.30)

09.25 MOTO2 – GP Aragon, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 F3 – GP d’Italia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 MOTOGP – GP Aragon, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.50 MOTOGP – GP Aragon, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.30 CICLISMO – Renewi Tour, quarta tappa: Oostburg-Aalter (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 13.45)

12.00 SNOOKER – Saudi Masters (diretta streaming su Discovery+)

12.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Europei) – Lead maschile/femminile, semifinali (non è prevista diretta tv/streaming)

12.20 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; differita tv su RaiSportHD e streaming su Rai Play dalle ore 15.30)

12.30 F1 – GP d’Italia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky, Go, NOW)

12.35 CICLISMO – Vuelta di Spagna, quattordicesima tappa: Villafranco del Bierzo-Villablino (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 13.30; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.30)

12.50 MOTO3 – GP Aragon, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Brighton (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 MOTO2 – GP Aragon, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.50 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill maschile (diretta tv su Eurosport 2, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 VELA – Louis Vuitton Cup, round robin: Alinghi-INEOS Britannia, Orient Express-American Magic, INEOS Britannia-Luna Rossa, Alinghi-Team New Zealand (diretta tv su Canale 20, Sky Sport Max; diretta tv su Italia 1 dalle ore 15.15; diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW, canale YouTube della America’s Cup)

14.15 F2 – GP d’Italia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 MOTOGP – GP Aragon, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Tour Championship (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Werder Brema-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Bochum-Borussia Moenchengladbach, Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Kiel-Wolfsburg, Stoccarda-Mainz (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 F1 – GP d’Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky, Go, NOW, tv8.it)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Leicester-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Quattro partite: Brentford-Southampton, Everton-Bournemouth, Ipswich-Fulham, Nottingham-Wolverhampton (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 VOLLEY (Europei Under 20) – Cechia-Italia (diretta streaming sul canale YouTube di Hellenic Volleyball Federation)

17.00 TENNIS – US Open, terzo turno (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 20.30; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 19.00; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 252-254, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Putintseva (ore 17.00), Errani-Shnaider (secondo match dalle ore 17.00), Sinner-O’Connell (secondo match dalle ore 18.00), Arnaldi-Thompson (quarto match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 23.00), Cobolli-Medvedev (secondo match dalle ore 01.00)

17.00 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Valladolid (diretta streaming su DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-St. Etienne (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 RUGBY (Rugby Championship) – Sudafrica-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLAMANO FEMMINILE (Supercoppa Italiana) – Brixen-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Bari (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go)

18.00 CALCIO (Serie C) – Renate-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go)

18.00 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Legnago Salus (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Bologna-Empoli (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Lecce-Cagliari (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Lipsia (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go)

19.00 VOLLEY (Mondiali Under 17, finale) – Italia-Argentina (diretta streaming su VBTV)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Montpellier-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)

19.15 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

19.30 PALLAMANO (Supercoppa Italiana) – Fasano-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Europei) – Lead femminile, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Modena-Cittadella (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Pisa-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Sassuolo-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Brescia (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lazio-Milan (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Napoli-Parma (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Union Clodiense-Triestina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go)

20.45 CALCIO (Serie C) – Rimini-Virtus Entella (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Sestri Levante-Pineto (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go)

20.45 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go)

21.00 RUGBY (The Rugby Championship) – Argentina-Australia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Europei) – Lead maschile, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tolosa-Marsiglia (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Leganes-Maiorca, Valencia-Villareal (diretta streaming su DAZN)

23.00 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Velez Sarsfield-Rivadavia (diretta streaming su Mola Tv)

23.00 ATLETICA – Mondiali Under 20, finali (diretta streaming su Eurovision Sport)

