LIVE F1, GP Monza 2024 in DIRETTA: Ferrari all’assalto nelle qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Monza assisteremo a un day-2 particolarmente intenso in cui potrebbero essere i centesimi di secondo a decidere la pole-position nel Tempio della velocità.

Una pista dove le monoposto girano con assetti aerodinamici piuttosto scarichi al fine di massimizzare la loro efficienza e di raggiungere le più alte velocità di punta in rettilineo. I tecnici sono chiamati a trovare il giusto compromesso, tenuto conto del rendimento in curva nel secondo settore del tracciato italiano.

La Ferrari vuole essere della partita per la conquista della pole-position. La scuderia di Maranello ha introdotto alcuni aggiornamenti significativi sulla SF-24 allo scopo di battagliare per la p.1. Non sarà però così semplice dal momento che la concorrenza non manca. La McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri, ha confermato nelle prove libere la sua grande consistenza. Nello stesso tempo, Max Verstappen (Red Bull) è intenzionato a interrompere il digiuno di vittorie che dura da cinque gare e vorrà dare dei segnali. In tutto questo, le due Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell vorranno inserirsi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12.30 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche sono previste a partire dalle 16.00. Buon divertimento!