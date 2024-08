LIVE Sinner-O’Connell, US Open 2024 in DIRETTA: il n.1 affronta l’australiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e l’australiano Christopher O’Connell, valido per il terzo turno degli US Open 2024 di tennis, ultimo torneo stagionale del Grand Slam.

Siamo nella parte alta del tabellone: il tennista italiano è il numero 1 del seeding, ed è già certo di restare anche a fine torneo in vetta al ranking ATP, mentre l’oceanico nell’ultimo aggiornamento della classifica mondiale era all’87° posto.

La sfida odierna tra l’azzurro Jannik Sinner e l’australiano Christopher O’Connell andrà in scena sull’Arthur Ashe Stadium, ovvero il campo principale: il match sarà il secondo dalle ore 18.00 italiane, dopo la sfida tra la spagnola Jessica Bouzas Maneiro e la statunitense Jessica Pegula.

Quello odierno sarà il terzo confronto tra i due, con una vittoria per parte nei due precedenti: l’australiano vinse nel 2021 ad Atlanta negli ottavi di finale in due set per 7-6 (7) 6-4, Sinner in questa stagione si è imposto negli ottavi del Masters 1000 di Miami in due partite per 6-4 6-3.

