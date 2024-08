LIVE Atletica, Mondiali U20 2024 in DIRETTA: l’Italia si affida a Saraceni nel salto triplo. Aurora Vicini sogna in grande nel salto in alto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima giornata dei Mondiali U20 di atletica leggera 2024. I campionati iridati under 20 in scena a Lima (Perù) terminano con l’assegnazione degli ultimi 13 titoli.

Le speranze dell’Italia sono riposte principalmente in Erika Saraceni. L’italiana, già tra le favorite alla vigilia, ha dimostrato un ottimo livello nelle qualificazioni. L’azzurra ha saltato a 13.29 metri al primo tentativo, strappando immediatamente il pass per la finale. Solamente Yi Li (13.38) è riuscita a fare meglio di Saraceni.

L’Italia sogna una medaglia anche con Aurora Vicini nel salto in alto. L’azzurra ha ben figurato nel corso delle qualificazioni superando al terzo tentativo la misura di 1.83. L’italiana proverà a giocarsi una medaglia in una gara di altissimo spessore tecnico. L’oro non sembra essere in discussione vista la presenza di Angelina Topic, medaglia d’argento agli Europei di Roma. La serba è la netta favorita ma nello sport mai dire mai.

Quest’oggi è prevista solamente la sessione serale con tutte le finali rimanenti. La quinta ed ultima giornata dei Mondiali U20 di atletica leggera inizierà alle 23.00 italiani. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale per vivere insieme tutte le emozioni delle ultime finali. Buon divertimento!