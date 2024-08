LIVE Paolini-Putintseva, US Open 2024 in DIRETTA: l’ostica kazaka verso gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 3° turno degli US Open tra Jasmine Paolini e Yulia Putintseva.

Un ostacolo impegnativo per la toscana, numero 5 del seeding, che è andata molto vicino alla sconfitta nella notte tra martedì e mercoledì contro Bianca Andreescu. Dopodiché ha approfittato dell’infortunio dopo un minuto di gioco di Karolina Pliskova per accedere per la prima volta in carriera al 3° turno degli US Open.

Yulia Putintseva, allenata da Matteo Donati, è sicuramente una giocatrice in ascesa. Complice anche l’ottimo lavoro svolto fin qui nel 2024 dall’ex giocatore lombardo, il tennis della kazaka sembra essere entrato in una nuova dimensione. Chiaramente, Paolini è favorita per gli ottavi, dove ci sarebbe una possibile prima sfida contro Karolina Muchova, ieri vincitrice di una bellissima sfida con Naomi Osaka.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 3° turno degli US Open tra Jasmine Paolini e Yulia Putintseva. Si gioca alle 17!!