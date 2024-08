LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa affronta American Magic e Ineos Britannia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione tra gli sfidanti per la 37ma America’s Cup. Il doppio round robin prosegue nelle acque di Barcellona con un day-3 estremamente intenso, in cui sono programmati addirittura 6 match race in seguito ai rinvii di ieri per vento troppo leggero.

Doppio impegno (meteo permettendo) per Luna Rossa, che vuole confermarsi a punteggio pieno in classifica dopo la netta vittoria su Orient Express e si appresta a recuperare il testa a testa contro gli statunitensi di American Magic nella prima regata del giorno. Il sodalizio italiano dovrà poi ripresentarsi al cancello di pre-start per affrontare Ineos Britannia.

Due scontri diretti cruciali in chiave primo posto della fase a gironi, che garantirebbe la possibilità di scegliere l’avversario da incrociare in semifinale. Importanti per la graduatoria anche gli altri match race odierni tra gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing ed il team Ineos Britannia, oltre a quello tra i francesi di Orient Express e la barca americana.

Previste inoltre due regate extra-classifica con protagonista il Defender Emirates Team New Zealand, che dovrebbe tornare in gara dopo aver rinunciato alla giornata di ieri a causa dei danni riportati due giorni fa dall’AC75 in un incidente durante le operazioni di alaggio. Taihoro potrebbe quindi essere in acqua già oggi per i testa a testa con la Francia e la Svizzera. Si comincia alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!