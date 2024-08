LIVE Vuelta a España 2024, tappa di oggi in DIRETTA: ancora e sempre salite a volontà!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Vuelta a España 2024. Si continua a salire nella corsa spagnola in una seconda settimana durissima. Dopo il tappone di ieri, che ha modificato in lungo ed in largo le sorti della classifica generale, i corridori affronteranno la frazione più lunga di questa Vuelta (200.4 km).

La quattordicesima frazione inizierà con un lungo e costante falsopiano all’insù che condurrà i corridori fino ai piedi di Puerto de Cerredo (7 km al 4.6% di pendenza media), salita di terza categoria. Dopo una lunga discesa che porterà fino allo sprint intermedio di Cangas del Narcea inizierà l’ascesa di Puerto de Leitariegos (22.8 km al 4.5%).

Vista la conformazione di questa tappa è possibile immaginare che arrivi la fuga. È difficile ipotizzare dei movimenti in classifica generale: la salita finale è lunga e regolare ma non sembra adatta a creare grandi distacchi tra i big. Nonostante ciò Primoz Roglic potrebbe tentare ugualmente: ieri lo sloveno ha recuperato oltre 2 minuti alla maglia rossa e potrebbe metterla alla prova anche quest’oggi.

La quattordicesima tappa della Vuelta a España 2024 scatterà da Villafranco del Bierzo mentre l’arrivo è posto, 200.4 km dopo, a Villablino. La partenza ufficiale è prevista per le 12.37. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della Vuelta a España 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdervi niente. Buon divertimento!