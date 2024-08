LIVE Italia-Argentina, Finale Mondiali volley U17 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano l’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia–Argentina, incontro valevole per la finale del Mondiale Under 17 di volley in corso a Sofia (Bulgaria). Gli azzurrini sono a un passo dalla storia. Mai una compagine giovanile italiana in questa categoria è riuscita a conquistare un titolo iridato. Dopo l’oro olimpico conquistato dalla nazionale maggiore femminile, potrebbe arrivare un altro alloro per il movimento della pallavolo azzurra.

L’Italia U17 ha disputato un percorso importante in questa competizione. Dopo aver dominato il proprio girone, mettendo a referto tre vittorie contro Cuba, Porto Rico e, soprattutto, la stessa Argentina, già sconfitta dalla compagine allenata da Luca Leoni, l’Italia ha battuto agli ottavi il Messico. Il vero capolavoro è stato compiuto ai quarti, dove gli azzurri si sono sbarazzati dell’Iran annullando ben due match point ai mediorientali, prima di schiantare Taipei con un secco 3-0.

Come detto, l’Italia dovrà riaffrontare l’Argentina. Nella sfida andata in scena cinque giorni fa, la formazione sudamericana era riuscita a strappare il primo parziale, salvo poi crollare nel resto della partita. L’Argentina viene da due incontri piuttosto sudati. Sia ai quarti che in semifinale, l’Albiceleste ha rischiato fortissimamente di uscire negli incontri con Egitto e Spagna, vincendo entrambe le sfide al tie-break.