LIVE F1, GP Olanda 2024 in DIRETTA: Leclerc e Sainz cercano la riscossa in casa di Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Olanda, quindicesimo round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Zandvoort aspettiamoci a vivere una gara nella quale le emozioni potrebbero non mancare e in cui la variabile meteorologica potrebbe influenzarne l’andamento.

Le Ferrari saranno costrette a una rimonta complicata. Dalla sesta e decima casella partiranno le due rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz per via di evidenti problemi di bilanciamento sulla monoposto del Cavallino Rampante. Una vettura molto instabile e difficile da controllare specialmente nelle lunghe curve d’appoggio.

Discorso diverso per la McLaren e Lando Norris. Il pilota britannico ha letteralmente pennellato ieri nel corso del time-attack, andandosi a prendere la terza pole di questa stagione, a precedere l’idolo di casa, Max Verstappen (Red Bull), e il compagno di squadra Oscar Piastri. Lando cercherà di sfatare il tabù, dal momento che in tutte le circostanze si è trovato a partire dalla p.1 non ha mai vinto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Olanda, quindicesimo round del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 15.00. Buon divertimento!