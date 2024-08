Griglia di partenza F1, GP Olanda 2024: Norris in pole position, Leclerc 6°. Sainz in sesta fila

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP d’Olanda, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Zandvoort. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 25 agosto. Lo spettacolo non è mancato sull’iconico tracciato, dove la pioggia e il vento stanno condizionando il fine settimana.

Lando Norris ha conquistato la pole position del GP d’Olanda, primeggiando nelle qualifiche disputate al volante della Red Bull. Il pilota britannico è riuscito a beffare l’uomo più atteso della vigilia, ovvero il padrone di casa Max Verstappen. Il tre volte Campione del Mondo si è dovuto accontentare della seconda piazza con la sua Red Bull, precedendo l’altra McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di George Russell.

Pomeriggio nefasto per la Ferrari: Charles Leclerc non è riuscito ad andare oltre la sesta piazza e scatterà alle spalle della seconda Red Bull guidata da Sergio Perez, Carlos Sainz è stato eliminato nel Q2 e partirà addirittura dall’undicesima piazzola davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. Completano la top-10: Fernando Alonso (settimo), Alexander Albon (ottavo), Lance Stroll (nono), Pierre Gasly (decimo).

Di seguito la griglia di partenza del GP d’Olanda 2024 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort.

GRIGLIA DI PARTENZA GP OLANDA F1 2024

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Alexander Albon (Williams)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Carlos Sainz (Ferrari)

12. Lewis Hamilton (Mercedes)

13. Yuki Tsunoda (RB)

14. Nico Hulkenberg (Haas)

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Daniel Ricciardo (RB)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

19. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

20. Logan Sargeant (Williams)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP OLANDA F1 2024

Q3

1 Lando Norris McLaren1:09.673 5

2 Max Verstappen Red Bull Racing+0.356 5

3 Oscar Piastri McLaren+0.499 5

4 George Russell Mercedes+0.571 6

5 Sergio Perez Red Bull Racing+0.743 6

6 Charles Leclerc Ferrari+0.909 8

7 Fernando Alonso Aston Martin+0.960 5

8 Alexander Albon Williams+0.980 6

9 Lance Stroll Aston Martin+1.184 5

10 Pierre Gasly Alpine+1.304 7

Q2

1 Lando Norris McLaren1:10.496 3

2 Oscar Piastri McLaren+0.009 3

3 George Russell Mercedes+0.056 4

4 Lance Stroll Aston Martin+0.165 4

5 Sergio Perez Red Bull Racing+0.182 5

6 Charles Leclerc Ferrari+0.193 6

7 Alexander Albon Williams+0.272 5

8 Max Verstappen Red Bull Racing+0.315 3

9 Pierre Gasly Alpine+0.319 5

10 Fernando Alonso Aston Martin+0.349 4

11 Carlos Sainz Ferrari+0.418 6

12 Lewis Hamilton Mercedes+0.452 5

13 Yuki Tsunoda RB+0.459 4

14 Nico Hulkenberg Haas F1 Team+0.719 5

15 Kevin Magnussen Haas F1 Team+0.799 5

Q1

1 Sergio Perez Red Bull Racing1:11.006 3

2 George Russell Mercedes+0.043 3

3 Carlos Sainz Ferrari+0.321 3

4 Charles Leclerc Ferrari+0.364 3

5 Lewis Hamilton Mercedes+0.369 3

6 Lando Norris McLaren+0.371 2

7 Max Verstappen Red Bull Racing+0.387 2

8 Fernando Alonso Aston Martin+0.487 2

9 Alexander Albon Williams+0.497 3

10 Lance Stroll Aston Martin+0.512 2

11 Oscar Piastri McLaren+0.535 2

12 Yuki Tsunoda RB+0.597 2

13 Kevin Magnussen Haas F1 Team+0.624 3

14 Pierre Gasly Alpine+0.712 3

15 Nico Hulkenberg Haas F1 Team+0.826 3

16 Daniel Ricciardo RB+0.937 2

17 Esteban Ocon Alpine+0.989 3

18 Valtteri Bottas Kick Sauber+1.162 3

19 Guanyu Zhou Kick Sauber+2.255 3

20 Logan Sargeant Williams- – – –