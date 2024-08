F1 oggi in tv, GP Olanda 2024: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 25 agosto, andrà in scena il GP d’Olanda, quindicesimo round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato tecnico e complicato di Zandvoort, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della variabile meteo da non sottovalutare.

In pole-position partirà Lando Norris. Il pilota della McLaren ha ottenuto ieri la quarta pole della carriera e la terza quest’anno. Tuttavia, in tutte le circostanze in cui si è trovato a iniziare da p.1, non ha mai concretizzato in gara. Ci proverà Lando, dovendosi però guardare dall’idolo di casa, Max Verstappen (Red Bull), immediatamente alle sue spalle.

Per la Ferrari sarà una gara complicata. Charles Leclerc e Carlos Sainz inizieranno rispettivamente dalla sesta e decima piazzola, dovendo fare i conti con tanti problemi tecnici. La SF-24 fatica non poco su questo layout e nel corso del fine-settimana l’ha dimostrato a più riprese.

Il GP d’Olanda, 15° round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara a partire dalle 17.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa olandese.

F1 OGGI IN TV GP OLANDA 2024

Domenica 25 agosto

Ore 15.00, F1, Gara (72 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 25 agosto

Ore 17.55-19.40, F1, Gara (72 giri) – Differita in chiaro