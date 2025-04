A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Bahrain 2025: programma differita gara in chiaro

Il Gran Premio del Bahrain 2025 di F1 si disputerà nel pomeriggio inoltrato italiano di domenica 13 aprile. Sarà la ventunesima edizione iridata dell’appuntamento, entrato in calendario nel 2004 e assente solo dal Mondiale 2011 a causa dell’instabile situazione politica che all’epoca caratterizzava lo stato mediorientale.

Va tuttavia ricordato come nel 2010 non sia stato utilizzato l’attuale lay-out, bensì il cosiddetto endurance circuit. Anziché essere lungo circa 5.400 metri, il giro misurava 6.300 metri, poiché comportava una sinuosa sezione aggiunta subito dopo la curva 4. Fu un autentico esperimento, subito accantonato e mai più ripetuto.

Diverso il caso del 2020, quando si corsero due gare a Sakhir. Una sulla pista canonica, l’altra sul cosiddetto outer circuit, ovvero un singolare giro velocissimo di soli 3.543 metri, il cui tempo di percorrenza era inferiore al minuto! In quel caso, si trattò di una situazione d’emergenza in una stagione sconvolta dalla pandemia.

GUIDA TV GP BAHRAIN F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio del Bahrain.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Sakhir. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Bahrain, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

