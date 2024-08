F1, Norris in pole position a Zandvoort davanti a Verstappen. Ferrari in affanno, Hamilton out in Q2

Lando Norris non sbaglia, sfrutta appieno il potenziale di una strepitosa McLaren aggiornata e conquista la pole position per il Gran Premio d’Olanda 2024, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Terza partenza al palo dell’anno (la quarta in carriera) per il 24enne di Bristol, che ha fatto il vuoto all’ultimo giro del Q3 infliggendo decimi su decimi al resto della concorrenza.

Ottimo risultato in chiave iridata davanti al pubblico oranje per il beniamino locale Max Verstappen, che ci mette una pezza e porta la sua Red Bull (ormai lontana dalle performance della MCL38) in prima fila. Terza posizione deludente invece per l’australiano della McLaren Oscar Piastri, a quasi mezzo secondo dal compagno di squadra, precedendo la Mercedes di George Russell. Terza linea dello schieramento occupata dalla Red Bull di Sergio Perez e dalla Ferrari di Charles Leclerc, mentre sono usciti di scena in Q2 Carlos Sainz con l’altra Rossa e (ancor più clamorosamente) il vincitore dell’ultimo GP del Belgio Lewis Hamilton su Mercedes.

In Q1 la pista è ormai completamente asciutta ed in grande evoluzione, quindi diventa cruciale l’ultimo giro del turno. Perez, Russell e le Ferrari sfruttano un secondo treno di gomme soft nuove per occupare le prime posizioni, mentre McLaren, Hamilton e Verstappen si salvano agevolmente con un solo set di pneumatici. Eliminati Ricciardo con la Racing Bulls, Ocon con l’Alpine e le Sauber di Bottas e Zhou, oltre a Sargeant, che non ha preso parte alla qualifica per i danni riportati dalla sua Williams in seguito al violento incidente della FP3.

In Q2 il copione si ripete, ma questa volta sono Russell, Verstappen (seppur con qualche brivido) e le McLaren a risparmiare un treno di gomme morbide nuove superando il taglio con un solo run. Diverse sorprese all’ultimo giro: entrano in top10 gli outsider Albon e Gasly oltre alle Aston Martin, mentre restano esclusi tra i big Sainz con la Ferrari e Hamilton (12°) con la Mercedes. Fuori anche Tsunoda con la Racing Bulls e le Haas di Hulkenberg e Magnussen.

In Q3 il primo time-attack con gomma nuova vede Norris al comando in 1’10″074, precedendo di un decimo Piastri e Verstappen. 4° Russell a quattro decimi, 5° Leclerc a 684 millesimi montando però un set usato. Nell’ultimo tentativo Max mette sotto pressione Lando portandosi in pole provvisoria in 1’10″029, ma l’inglese della McLaren completa un giro perfetto e si impone in 1’09″673 rifilando ben tre decimi e mezzo al rivale olandese. Terzo Piastri, a seguire Russell, Perez e Leclerc.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP OLANDA 2024 F1

1 Lando Norris McLaren1:09.673 5

2 Max Verstappen Red Bull Racing+0.356 5

3 Oscar Piastri McLaren+0.499 5

4 George Russell Mercedes+0.571 6

5 Sergio Perez Red Bull Racing+0.743 6

6 Charles Leclerc Ferrari+0.909 8

7 Fernando Alonso Aston Martin+0.960 5

8 Alexander Albon Williams+0.980 6

9 Lance Stroll Aston Martin+1.184 5

10 Pierre Gasly Alpine+1.304 7

11 Carlos Sainz Ferrari- – 6

12 Lewis Hamilton Mercedes- – 5

13 Yuki Tsunoda RB- – 4

14 Nico Hulkenberg Haas F1 Team- – 5

15 Kevin Magnussen Haas F1 Team- – 5

16 Daniel Ricciardo RB- – 2

17 Esteban Ocon Alpine- – 3

18 Valtteri Bottas Kick Sauber- – 3

19 Guanyu Zhou Kick Sauber- – 3

20 Logan Sargeant Williams- – – –