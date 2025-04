MotoGP: Marc Marquez brilla anche nel warm-up a Lusail. Terzo posto per Martin. Bagnaia fuori dalla top 5

Quasi un copione già scritto. Marc Marquez ha segnato il miglior tempo anche in occasione del warm-up valido per il GP del Qatar, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2025 di MotoGP. Prestazione come sempre solida per l’iberico, apparso in confidenza su un tracciato a lui per nulla congeniale.

Nello specifico l’attuale leader della classifica piloti ha fermato il cronometro a 1:52.644, precedendo la Red Bull KTM Tech 3 di Maverick Vinales, piazzatosi al secondo posto a 0.538, davanti ad un buon Jorge Martin, capace di stampare un ottimo giro nelle battute finali accomodandosi così al terzo posto con uno distacco di 0.609.

Buoni segnali poi da Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), centauro che ha centrato la quarta piazza a 0.640. Quinto a 0.658 invece un sempre convincente Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team), mentre Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) si è dovuto accontentare della sesta moneta girando con una gomma soft al posteriore e raccogliendo uno ritardo di 0.669.

Da segnalare poi la settima piazza di Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) a 0.670, l’ottava di Johann Zarco (LCR Honda) a 0.671 e la nona di Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) a 0.713. Chiude la top 10 infine Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) a 0.744.

Più attardati gli altri italiani, come dimostra l’undicesima casella di Luca Marini (Honda HRC Castol) a 0.847, la tredicesima di Enea Bastianini (Red Bull KTM) a 1.012 e la diciottesima di Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) a 1.257. La gara comincerà alle 19.00.