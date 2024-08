Beach volley, Dal Corso/Viscovich e Frasca/Gradini trionfo a Vasto che profuma di tricolore!

Le “terze incomode” della classifica generale trionfano a Vasto e ritornano prepotentemente in corsa per la conquista dello scudetto tricolore. Il successo in campo femminile va a Federica Frasca e Alice Gradini che conquistano così la terza tappa della loro fin qui soddisfacente stagione, mentre in campo maschile Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich concedono il bis dopo il successo al debutto a Caorle e i due terzi posti di Beinasco e Cirò Marina.

In campo femminile la finale più rocambolesca della stagione va in scena tra le prime della classe nella generale They/Breidenbach e Frasca/Gradini, che se la giocheranno fino in fondo per la vittoria finale. They/Breidenbach partono forte e si impongono 21-14 nel primo set. Le due capoclassifica sembrano avviate verso una facile vittoria anche nel secondo set ma subiscono il ritorno delle rivali e si devono arrendere ai vantaggi con il punteggio di 22-20. Nel tie break si rischia la situazione contraria con Frasca/Gradini che si portano sul 14-10 e fermano la rimonta avversaria sul 14-13 prima di piazzare il punto del 15-13. Terzo gradino del podio per Barboni/Schwan che approfittano del ritiro per affaticamento di Benazzi/Lantignotti, anche loro in corsa per la vittoria dello scudetto ma con un passo indietro.

Tra gli uomini Dal Corso/Viscovich hanno sconfitto in finale in due set Lupoi/Zaytsev che in semifinale avevano approfittato del ritorno per infortunio (si spera non grave) di Benzi/Bonifazi. La coppia reduce dall’Europeo ha vinto un combattuto primo set con il punteggio di 21-18, mentre nel secondo set Lupo/Zaytsev hanno alzato ben presto bandiera bianca, uscendo sconfitti 21-15 da Dal Corso7Viscovich che tornano prepotentemente in gioco per la conquista dello scudetto. Terzo gradino del podio per Andreatta/Alfieri, anche loro in corsa per la classifica generale.

TORNEO FEMMINILE

Primo Turno: They/Breidenbach-Bertozzi/Mazzotti 2-0 (21-17, 21-7), Tallevi Diotallevi/Belliero Piccinin-Allegretti/Calì 2-0 (21-17, 21-19), Annibalini/Pelloia-Cimmino/Guglielmo 1-2 (22-20, 21-23, 13-15), Barboni/Schwan-Sestini/Ditta 2-0 (21-12, 21-18), Benazzi/Lantignotti-Fezzi/Foresti 2-0 (21-15, 21-12), Franzoni/Gili-Sanguigni/Balducci 2-1 (21-18, 18-21, 17-15), Arcaini/Puccinelli-Piccoli/Rottoli 2-0 (21-15, 21-14), Rastelli/Tamagnone-Frasca/Gradini 0-2 (19-21, 14-21).

Secondo turno vincenti: They/Breidenbach-Tallevi Diotallevi/Belliero Piccinin 2-1 (19-21, 21-14, 15-10), Cimmino/Guglielmo-Barboni/Schwan 0-2 (11-21, 14-21), Benazzi/Lantignotti-Franzoni/Gili 2-0 (21-17, 21-17), Arcaini/Puccinelli-Frasca/Gradini 0-2 (13-21, 18-21)

Primo turno perdenti: Rastelli/Tamagnone-Piccoli/Rottoli 2-0 (21-18, 21-12), Sanguigni/Balducci-Fezzi/Foresti 2-0 (21-18, 21-15), Sestini/Ditta-Annibalini/Pelloia 0-2 (21-23, 11-21), Allegretti/Calì-Bertozzi/Mazzotti 1-2 (18-21, 27-25, 10-15)

Secondo turno perdenti: Rastelli/Tamagnone-Cimmino/Guglielmo 1-2 (21-18, 16-21, 12-15), Sanguigni/Balducci-Tallevi Diotallevi/Belliero Piccinin 2-1 (18-21, 21-19, 15-11), Annibalini/Pelloia-Arcaini/Puccinelli 2-0 (21-15, 22-20), Bertozzi/Mazzotti-Franzoni/Gili 0-2 (18-21, 17-21)

Terzo turno vincenti: They/Breidenbach-Barboni/Schwan 2-0 (21-19, 21-15), Benazzi/Lantignotti-Frasca/Gradini 1-2 (21-19, 15-21, 11-15)

Terzo turno perdenti: Cimmino/Guglielmo-Sanguigni/Balducci 1-2 (15-21, 21-19, 10-15), Annibalini/Pelloia-Gili/Franzoni 0-2 (17-21, 18-21)

Quarto turno perdenti: Sanguigni/Balducci-Benazzi/Lantignotti 0-2 (13-21, 13-21), Franzoni/Gili-Barboni/Schwan 0-2 (17-21, 18-21)

Semifinali: They/Breidenbach-Benazzi/Lantignotti 2-0 (21-19, 21-10), Frasca/Gradini-Barboni/Schwan 2-0 (21-17, 21-17)

Finale 3. Posto: Benazzi/Lantignotti-Barboni/Schwan 0-2 (0-21, 0-21)

Finale 1. Posto: They/Breidenbach-Frasca/Gradini 1-2 (21-14, 22-24, 13-15)

TORNEO MASCHILE

Primo turno: Dal Corso/Viscovich-Manni/Di Stefano 2-1 (18-21, 21-17, 15-9), Podestà/Brucini. Martino/Dal Molin 2-1 (21-16, 15-21, 15-9), Benzi/Bonifazi-Pizzileo/Pizzileo 2-0 (21-15, 21-14), Ceccoli/Santos-Spadoni/Luisetto 2-1 (21-18, 14-21, 20-18), Sacripanti/Titta-Azaad/Sancer 2-0 (22-20, 21-13), Burgmann/Acerbi-Lupo/Zaytsev 0-2 (13-21, 17-21), Geromin/Camozzi-Seregni/Siccardi 2-0 (21-15, 21-14), Magini/Terranova-Andreatta/Alfieri 0-2 (20-22, 18-21)

Secondo turno vincenti: Dal Corso/Viscovich-Podestà/Brucini 2-0 (21-17, 21-12), Benzi/Bonifazi-Ceccoli/Santos 2-0 (21-16, 21-13), Sacripanti/Titta-Lupo/Zaytsev 0-2 (26-28, 13-21), Geromin/Camozzi-Andreatta/Alfieri 1-2 (21-17, 16-21, 11-15)

Primo turno perdenti: Magini/Terranova-Seregni/Siccardi 1-2 (21-15, 11-21, 12-15), Burgmann/Acerbi-Azaad/Sancer 2-0 (21-19, 21-14), Spadoni/Luisetto-Pizzile/Pizzileo 2-1 (21-15, 17-21, 15-9), Martino/Dal Molin-Manni/Di Stefano 0-2 (17-21, 12-21)

Secondo turno perdenti: Seregni/Siccardi-Ceccoli/Santos 2-0 (21-17, 21-19), Burgmann/Acerbi-Podestà/Brucini 2-0 (23-21, 21-16), Spadoni/Luisetto-Geromin/Camozzi 1-2 (21-17, 19-21, 11-15), Manni/Di Stefano-Sacripanti/Titta 1-2 (23-21, 14-21, 4-15)

Terzo turno vincenti: Dal Corso/Viscovich-Benzi/Bonifazi 1-2 (22-20, 19-21, 13-15), Lupo/Zaytsev-Andreatta/Alfieri 0-2 (18-21, 17-21)

Terzo turno perdenti: Seregni/Siccardi-Burgmann/Acerbi 1-2 (21-18, 14-21, 17-19), Geromin/Camozzi-Sacripanti/Titta 0-2 (16-21, 18-21)

Quarto turno perdenti: Burgmann/Acerbi-Lupo/Zaytsev 0-2 (10-21, 11-21), Sacripanti/Titta-Dal Corso/Viscovich 0-2 (13-21, 8-21)

Semifinali: Benzi/Bonifazi-Lupo/Zaytsev 0-2 (0-21, 0-21), Andreatta/Alfieri-Dal Corso/Viscovich 0-2 (10-21, 9-21)

Finale 3. Posto: Benzi/Bonifazi-Andreatta/Alfieri 0-2 (0-21, 0-21)

Finale 1. Posto: Dal Corso/ViscovichLupo/Zaytsev 2-0 (21-18, 21-15)