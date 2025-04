Beach volley, super Italia a Saquarema! Cottafava/Dal Corso battono i vice-campioni olimpici, avanti anche Gottardi/Orsi Toth

Si infiamma l’Italia del beach volley sulla sabbia brasiliana di Saquarema! La coppia maschile iscritta all’Elite sudamericano batte subito un colpo e supera in tre set i vice-campioni olimpici tedeschi Ehlers/Wickler, assicurandosi così il posto nella fase ad eliminazione diretta. Alla seconda fase andranno anche le azzurre Gottardi/Orsi Toth, che hanno chiuso al terzo posto il loro girone.

L’impresa del giorno porta la firma di Cottafava/Dal Corso, la nuova coppia azzurra allenata da Paolo Nicolai, che ha rovinato il debutto stagionale dei tedeschi Ehlers/Wickler, sconfitti a Parigi nella finale del torneo a Cinque Cerchi da Ahman/Hellvig e battuti (in tre set) anche ieri dalla coppia azzurra che lancia subito segnali molto positivi. Nel primo set i tedeschi sono scattati avanti 11-7 e poi hanno controllato tenendo bene in fase cambio palla, la seconda parte del parziale e imponendosi 21-15.

Nel secondo set, sotto 8-10 prima, 15-16 poi e 18-19 in dirittura d’arrivo, gli italiani hanno piazzato il break decisivo proprio nel finale ribaltando la situazione e vincendo 21-19. Nel tie break grande equilibrio fino al 7 pari, poi break azzurro di 4-0 per l’11-7. I tedeschi tornano sotto (11-10) ma Cottafava e Dal Corso trovano la forza per piazzare gli ultimi punti e vincere 15-11. Spiccano, fra gli altri, i 7 muri di Gianluca Dal Corso. La coppia azzurra affronterà nella notte italiana (meteo permettendo) gli argentini Capogrosso/Capogrosso, coppia in crescita: in palio un posto nella round of 12, anticamera dei quarti di finale (si qualificano 8 coppie su 12) in una formula che non convince più di tanto.

In campo femminile turno superato da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, che hanno vinto la finale per il terzo posto del loro girone superando le polacche Ciezkowska/Lunio, allenate da Andrea Raffaelli. Partita più complicata del previsto per le azzurre che hanno vinto in due set ma hanno faticato non poco ad avere ragione delle rivali. Nel primo set grande equilibrio con le azzurre che non sono riuscite a fare tesoro di un piccolo vantaggio (13-11), ma dopo essere state riprese a quota 16 sono tornate avanti 19-17 ed hanno mantenuto il gap fino al 21-19 conclusivo. Nel secondo set partenza a razzo delle polacche (0-5) ma le italiane non hanno perso la calma, riuscendo a pareggiare a quota 11. Break decisivo di 3-0 per il 18-15 a favore di Gottardi/Orsi Toth, che hanno tenuto le distanze fino al 21-18 conclusivo. Nella nottata italiana si conoscerà la coppia avversaria delle italiane nel Round of 18.

Obiettivo Round of 18 anche per l’altra coppia azzurra, Bianchi/Scampoli, che era in campo fino a qualche minuto fa ma è stata costretta ad interrompere il primo set contro le brasiliane sul 17-19 per la coppia sudamericana (grande rimonta da 7-16 per le azzurre) a causa di un temporale. Chi vince avanza, chi perde chiude al 25º posto.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A

Thamela/Victoria BRA [1] – Vieira/Chamereau FRA [24] [Q] 2-0 (21-17, 21-14)

DeBerg/Toni USA [12] [Q] – Paulikiene/Raupelyte LTU [13] 1-2 (21-19, 18-21, 9-15)

Thamela/Victoria BRA [1] – Paulikiene/Raupelyte LTU [13] 2-0 (21-10, 22-20)

Vieira/Chamereau FRA [24] [Q] – DeBerg/Toni USA [12] [Q] 2-0 (21-15, 21-19)

Pool B

Nuss/Brasher USA [2] – Ciezkowska/Lunio POL [23] [Q] 2-0 (21-14, 21-13)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [11] – Carol/Rebecca BRA [14] 1-2 (16-21, 21-18, 12-15)

Nuss/Brasher USA [2] – Carol/Rebecca BRA [14] 2-1 (21-16, 13-21, 15-12)

Ciezkowska/Lunio POL [23] [Q] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [11] 0-2 (19-21, 18-21)

Pool C

Cannon/Kraft USA [3] – Placette/Richard FRA [22] [Q] 2-1 (17-21, 21-15, 18-16)

Taiana Lima/Talita BRA [10] – Clancy/Milutinovic AUS [15] [Q] 0-2 (18-21, 19-21)

Placette/Richard FRA [22] [Q] – Taiana Lima/Talita BRA [10] 2-0 (21-19, 21-14)

Cannon/Kraft USA [3] – Clancy/Milutinovic AUS [15] [Q] 2-0 (25-23, 21-9)

Pool D

Müller/Tillmann GER [4] – Ahtiainen/Lahti FIN [21] [Q] 2-1 (21-17, 17-21, 15-12)

Anouk/Zoé SUI [9] – Andressa/Tainá BRA [16] 0-2 (19-21, 19-21)

Müller/Tillmann GER [4] – Andressa/Tainá BRA [16] 2-0 (21-16, 21-15)

Ahtiainen/Lahti FIN [21] [Q] – Anouk/Zoé SUI [9] 0-2 (11-21, 17-21)

Pool E

Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Harward/Phillips USA [20] [Q] 2-1 (21-15, 20-22, 15-10)

Cheng/Shaw USA [8] – Michelle/Erika PAR [17] [Q] 2-0 (21-11, 21-12)

Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Cheng/Shaw USA [8] 1-2 (21-16, 19-21, 13-15)

Harward/Phillips USA [20] [Q] – Michelle/Erika PAR [17] [Q] 2-0 (21-13, 21-16)

Pool F

Melissa/Brandie CAN [7] – Scampoli/Bianchi ITA [18] [Q] 2-1 (21-14, 17-21, 15-8)

Tina/Anastasija LAT [6] – Thainara/Talita BRA [19] [Q] 2-0 (21-13, 21-19)

In corso: Tina/Anastasija LAT [6] – Melissa/Brandie CAN [7] 0-0 (12-11)

In corso: Thainara/Talita BRA [19] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [18] [Q] 0-0 (19-17)

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – George/Saymon BRA [24] [Q] 2-0 (21-17, 21-16)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Mol, H./Berntsen NOR [13] 2-0 (21-17, 22-20)

In programma: Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [12]

In programma: George/Saymon BRA [24] [Q] – Mol, H./Berntsen NOR [13]

Pool B

Åhman/Hellvig SWE [2] – Pedro/Renato BRA [23] [Q] 2-0 (21-19, 23-21)

Nicolaidis/Carracher AUS [11] – van de Velde/Brouwer NED [14] 0-2 (18-21, 20-22)

In programma: Åhman/Hellvig SWE [2] – van de Velde/Brouwer NED [14]

In programma: Pedro/Renato BRA [23] [Q] – Nicolaidis/Carracher AUS [11]

Pool C

Boermans/de Groot NED [3] – Schachter/Pickett CAN [22] [Q] 2-1 (18-21, 21-14, 15-6)

Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [10] – Evandro/Arthur BRA [15] 1-2 (21-18, 23-25, 11-15)

In programma: Boermans/de Groot NED [3] – Evandro/Arthur BRA [15]

In programma: Schachter/Pickett CAN [22] [Q] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [10]

Pool D

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [4] – Hörl/Pristauz AUT [21] [Q] 2-0 (21-14, 21-18)

Ehlers/Wickler GER [9] – Cottafava/Dal Corso ITA [16] 1-2 (21-15, 19-21, 11-15)

In programma: Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [4] – Cottafava/Dal Corso ITA [16]

In programma: Hörl/Pristauz AUT [21] [Q] – Ehlers/Wickler GER [9]

Pool E

Łosiak/Bryl POL [5] – Evans/Budinger USA [20] [Q] 2-0 (24-22, 21-10)

Diaz/Alayo CUB [8] – Pedrosa/Campos POR [17] [Q] 2-0 (21-12, 21-19)

In programma: Łosiak/Bryl POL [5] – Diaz/Alayo CUB [8]

In programma: Evans/Budinger USA [20] [Q] – Pedrosa/Campos POR [17] [Q]

Pool F

Plavins/Fokerots LAT [7] – Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q] 1-2 (18-21, 21-11, 11-15)

Arthur/Adrielson BRA [6] – Pfretzschner, L./Winter GER [19] [Q] 0-2 (15-21, 22-24)

In programma: Pfretzschner, L./Winter GER [19] [Q] – Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q]

In programma: Arthur/Adrielson BRA [6] – Plavins/Fokerots LAT [7]