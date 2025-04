Beach volley, Gottardi/Orsi Toth nei quarti a Saquarema! Scampoli/Bianchi none

È subito Top 8 per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, mentre con un pizzico di fortuna, per pochi punti di quoziente, Scampoli/Bianchi restano fuori dai quarti di finale. Comunque vada, è già un successo per il beach volley azzurro al femminile, che ha iniziato benissimo il suo cammino verso il Mondiale in Australia prima e i Giochi Olimpici di Los Angeles poi.

Nel Round of 12, opposte alle brasiliane Victoria/Thamela, le azzurre Gottardi/Orsi Toth hanno giocato un match di ottimo livello vincendo in due set e raggiungendo così i quarti di finale. Nel primo parziale le azzurre sono partite forte portandosi sul 6-3 prima e sul 12-8 poi. La coppia brasiliana, che aveva vinto il torneo di Joao Pessoa lo scorso anno, si è riportata sotto fino al 15-14, ma nel finale le azzurre hanno ripreso quota vincendo 21-17.

Nel secondo set buon avvio delle padrone di casa, 4-7, ma le azzurre non si sono scomposte ed hanno pareggiato a quota 11, piazzando poi un break di 4-0 che le ha portate sul 18-14. Brave le italiane a resistere al tentativo di rimonta della coppia brasiliana e a chiudere al primo tentativo per il 21-19 conclusivo. Nei quarti di finale la coppia azzurra affronterà alle 18.00 ora italiana la coppia statunitense Cheng/Shaw, quarte al debutto all’Elite di Quintana Roo.

Kelly Cheng ha vissuto le sue stagioni d’oro in coppia con Hughes nel 2022 e 2023, vincendo ben 4 tornei del World Tour, comprese le Finals di Doha e laureandosi campionessa del mondo nel 2023 a Tlaxcala. Lo scorso anno ha vinto l’Elite di Ostrava, ha eliminato Gottardi/Menegatti dai Giochi Olimpici a Parigi, chiudendo però al nono posto. Molly Shaw, 29 anni, ha molta meno esperienza della compagna a livello internazionale, dove comunque lo scorso anno ha vinto due tornei: il Challenge di Nuvali (Filippine) in coppia con Rodriguez e il Future di Tahiti in coppia con Loreen.

Un po’ di sfortuna per Claudia Scampoli e Giada Bianchi, che se la sono giocata per lunghi tratti alla pari con le campionesse europee Muller/Tillmann prima di perdere 2-1 ed uscire di scena per non essere di pochissimo riuscite ad entrare nelle due ripescate per i quarti fra le sconfitte del Round of 12 (la formula lascia molto perplessi ma tant’è). I rimpianti sono per il primo set, in cui le azzurre, avanti 18-15 e 20-18, hanno sprecato due set ball prima di farsi rimontare e perdere 21-23. Nel secondo set molto bene la coppia italiana che ha aumentato il vantaggio fino al 17-14 ed ha mantenuto il cambio palla fino al 21-18 conclusivo. Nel terzo set partenza a razzo delle teutoniche che si sono portate sul 5-2. Le azzurre hanno resistito in scia fino al 9-7, poi hanno mollato la presa perdendo 15-9.

TORNEO FEMMINILE

Round of 12: Thamela/Victoria BRA [1] – Gottardi/Orsi Toth ITA [11] 0-2 (17-21, 19-21)

Nuss/Brasher USA [2] – Anouk/Zoé SUI [9] 2-0 (21-11, 21-16)

Cannon/Kraft USA [3] – Ana Patrícia/Duda BRA [5] 1-2 (21-18, 15-21, 12-15)

Müller/Tillmann GER [4] – Scampoli/Bianchi ITA [18] [Q] 2-1 (23-21, 18-21, 15-9)

Cheng/Shaw USA [8] – Melissa/Brandie CAN [7] 2-1 (24-22, 14-21, 15-7)

Tina/Anastasija LAT [6] – Carol/Rebecca BRA [14] 2-0 (21-19, 21-11)

Quarti di finale: Tina/Anastasija LAT [6] – Thamela/Victoria BRA [1]

Cheng/Shaw USA [8] – Gottardi/Orsi Toth ITA [11]

Müller/Tillmann GER [4] – Ana Patrícia/Duda BRA [5]

Nuss/Brasher USA [2] – Cannon/Kraft USA [3]

TORNEO MASCHILE

Round of 18: Evandro/Arthur BRA [15] – Mol, H./Berntsen NOR [13] 2-1 (21-14, 15-21, 15-11)

Cottafava/Dal Corso ITA [16] – Pedrosa/Campos POR [17] [Q] 0-2 (17-21, 15-21)

Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q] – Hörl/Pristauz AUT [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-17)

Łosiak/Bryl POL [5] – Schachter/Pickett CAN [22] [Q] 2-1 (21-19, 16-21, 16-14)

van de Velde/Brouwer NED [14] – Plavins/Fokerots LAT [7] 2-1 (21-16, 19-21, 15-10)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Pedro /Renato BRA [23] [Q] 1-2 (19-21, 21-12, 11-15)

Round of 12: Pfretzschner, L./Winter GER [19] [Q] – Pedro /Renato BRA [23] [Q]

Diaz/Alayo CUB [8] – van de Velde/Brouwer NED [14]

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [4] – Evandro/Arthur BRA [15]

Boermans/de Groot NED [3] – Pedrosa/Campos POR [17] [Q]

Åhman/Hellvig SWE [2] – Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q]

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Łosiak/Bryl POL [5] 2-0 (Injury Team B)