Beach volley, si ferma a un passo dalla semifinale il cammino di Gottardi/Orsi Toth nell’Elite di Saquarema

Si ferma ad un passo dalla semifinale l’avventura di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nell’Elite di Saquarema. Le azzurre sono uscite sconfitte dalla battaglia di quasi un’ora contro le statunitensi Cheng e Shaw ma escono a testa alta da un torneo che le ha viste protagoniste con tre successi e due sconfitte contro Barbara/Rebecca e contro la campionessa del mondo in carica Cheng in coppia con la nuova compagna Shaw.

Tanti rimpianti per il primo set delle azzurre che sono partite fortissimo, si sono portate avanti 8-4 e 13-8, poi hanno subito il ritorno delle rivali che, con un break di 5-0, hanno pareggiato a quota 15 e, in un finale convulso, sono riuscite ad avere la meglio ai vantaggi con il punteggio di 22-20. Le italiane hanno avuto il merito di non crollare mentalmente e si sono rimesse in carreggiata in una prima parte di secondo set tutta ad inseguire fino al 10-12 prima e al 16-18 poi, prima che un break micidiale di 5-0 con Gottardi al servizio, abbia regalato l’1-1 alle italiane con il punteggio di 21-18.

Nel tie break, avanti 8-6, le azzurre hanno subito il break decisivo di 5-0 che ha lanciato le statunitensi sull’11-8, preludio al 15-11 con cui Cheng e Shaw hanno raggiunto la semifinale dove affronteranno le brasiliane Thamela/Victoria, battute da Gottardi/Orsi Toth nel turno precedente per un regolamento che non convince affatto.

TORNEO FEMMINILE

Quarti di finale: Thamela/Victoria (BRA) [1] b. Tina/Anastasija (LAT) [6] 2-0 (21-13, 21-17)

Cheng/Shaw (USA) [8] b. Gottardi/Orsi Toth (ITA) [11] 2-1 (22-20, 18-21, 15-11)

Müller/Tillmann (GER) [4] b. Ana Patrícia/Duda (BRA) [5] 2-1 (16-21, 21-15, 17-15)

Nuss/Brasher (USA) [2] b. Cannon/Kraft (USA) [3] 2-0 (21-13, 21-18)

Semifinali: Nuss/Brasher (USA) [2] vs. Müller/Tillmann (GER) [4]

Cheng/Shaw (USA) [8] vs. Thamela/Victoria (BRA) [1]

TORNEO MASCHILE

Round of 12: Pedro/Renato (BRA) [23] [Q] b. Pfretzschner/Winter (GER) [19] [Q] 2-1 (17-21, 21-17, 15-13)

Diaz/Alayo (CUB) [8] b. van de Velde/Brouwer (NED) [14] 2-0 (21-19, 22-20)

Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) [4] b. Evandro/Arthur (BRA) [15] 2-1 (19-21, 21-18, 15-12)

Boermans/de Groot (NED) [3] b. Pedrosa/Campos (POR) [17] [Q] 2-1 (21-12, 15-21, 15-5)

Åhman/Hellvig (SWE) [2] b. Bassereau/Aye, C. (FRA) [18] [Q] 2-0 (21-14, 21-15)

Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] b. Łosiak/Bryl (POL) [5] forfeit

Quarti di finale: Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] b. Pfretzschner/Winter (GER) [19] [Q] 2-1 (21-15, 16-21, 15-9)

Pedro/Renato (BRA) [23] [Q] b. Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) [4] 2-0 (21-15, 21-16)

Åhman/Hellvig (SWE) [2] b. Diaz/Alayo (CUB) [8] 2-0 (25-23, 21-16)

Boermans/de Groot (NED) [3] b. van de Velde/Brouwer (NED) [14] 2-0 (21-19, 21-14)

Semifinali: Pedro/Renato (BRA) [23] [Q] vs. Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1]

Boermans/de Groot (NED) [3] vs. Åhman/Hellvig (SWE) [2]