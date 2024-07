Sport in tv oggi (venerdì 5 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 5 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati su Wimbledon con i match validi per il terzo turno. Jannik Sinner, uscito vittorioso dal derby contro Matteo Berrettini, affronterà quest’oggi il serbo Miomir Kecmanovic per garantirsi la qualificazione agli ottavi di finale. Lo stesso discorso vale per Fabio Fognini, opposto a Roberto Bautista Agut. In campo femminile, Jasmine Paolini giocherà contro la canadese Bianca Andreescu.

Tengono banco anche la settima tappa del Tour de France e i week end del Motomondiale al Sachsenring (Germania) e di F1 a Silverstone (Gran Bretagna). Francesco Bagnaia vorrà dar seguito al suo momento favorevole in MotoGP, mentre la Ferrari deve cercare di risollevarsi dopo i problemi delle ultime apparizioni. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 5 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 5 luglio

06.00 Rugby, Summmer Tour 2024: Italia vs Samoa – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

08.30 MotoE, GP Germania: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

08.51 Nuoto, Europei giovanili: batterie (quarta giornata) – Diretta streaming su euroaquaticstv.com.

09.00 Moto3, GP Germania: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Germania: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 MotoGP, GP Germania: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 Tennis, Wimbledon: terzo turno uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 14.00 alle 18.00; Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal canale 252 al 257); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Fognini vs Bautista Agut 1° match e inizio programma dalle 12.00 italiane; Sinner vs Kecmanovic 3° match e inizio programma dalle 14.30 italiane)

12.00 Tennis, Wimbledon: terzo turno donne – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 14.00 alle 18.00; Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal canale 252 al 257); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Paolini vs Andreescu 1° e inizio programma dalle 14.00 italiane)

12.25 MotoE, Prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming.

13.05 Ciclismo, Tour de France: settima tappa – Diretta tv su Rai Sport HD dalle 13.05 alle 14.00, a seguire su Rai 2 HD; Eurosport1 HD dalle 12.50; in streaming su RaiPlay dalle 13.05, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN dalle 12.50.

13.15 Moto3, GP Germania: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.30 F1, GP Germania: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.05 Moto2, GP Germania: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 MotoGP, GP Germania: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 F1, GP Germania: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.05 MotoE, GP Germania: Q1 – Nessuna copertura tv/streaming.

17.25 MotoE, GP Germania: Q2 – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Nuoto, Europei giovanili: semifinali/Finali (quarta giornata) – Diretta streaming su euroaquaticstv.com.

18.00 Mountain Bike, World Series: XCC Elite donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Calcio, Europei 2024: Spagna vs Germania – Diretta tv su Rai 2 HD; Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Beach soccer, International Tirrenia 2024: Italia vs Danimarca – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.30 Mountain Bike, World Series: XCC Elite uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Ginnastica artistica, Campionati italiani: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

20.50 Pallanuoto, Sardinia Cup 2024: Italia vs Spagna – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Calcio, Europei 2024: Portogallo vs Francia – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

22.00 Golf, John Deere Classic: seconda giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

PROGRAMMA CANALE YOUTUBE OA SPORT

Venerdì 5 luglio

09:30 TennisMania Speciale Wimbledon. Conduce: Dario Puppo.

18:25 Motor News: Gran Bretagna, la terra in cui tutto ebbe inizio. Conduce: Beatrice Frangione e Luca Preti.

21:00 Run2u con Pietro Arese (Fiamme Gialle) e Filippo Pavesi (collaboratore di correre.it). Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni.

