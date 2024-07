LIVE Italia-Samoa, Test Match rugby in DIRETTA: debutta Gallagher tra gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del test match tra Italia e Samoa. Parentesi estiva degli azzurri che proseguirà con altri due impegni, ovvero quelli contro Giappone e Tonga. Match che attribuiranno punti per il ranking internazionale, per questa ragione il CT Gonzalo Quesada tiene alta l’attenzione del gruppo cercando risposte in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Sfida agli oceanici in cui il selezionatore della nazionale italiana potrà regalare minuti ad alcuni esordienti. Uno su tutti il figlio d’arte Matt Gallagher, che partirà titolare da estremo. Quattro i cambi rispetto alla vittoriosa ultima uscita del Sei Nazioni 2024 in Galles, con Lucchesi tallonatore titolare coadiuvato da Fischetti e Ferrari, e con le novità in terza linea rappresentate da Izekor e Vintcent.

LE FORMAZIONI:

ITALIA: 15 Matt Gallagher, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro (Capitano), 6 Alessandro Izekor, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Loris Zarantonello, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Edoardo Iachizzi, 20 Manuel Zuliani, 21 Lorenzo Cannone, 22 Martin Page-Relo, 23 Leonardo Marin.

SAMOA: 15 Duncan Paia’aua, 14 Sebastian Visinia, 13 Alapati Leiua, 12 Danny Toala, 11 Nigel Ah Wong, 10 Alai D’Angelo Leuila, 9 Jonathan Taumateine, 8 Olajuwon Noa, 7 Murphy Taramai, 6 Theo McFarland (Capitano), 5 Samuel Slade, 4 Benjamin Petaia Nee-nee, 3 Marco Fepulea’i, 2 Sama Malolo, 1 Aki Seiuli. A disposizione: 16 Andrew Tuala, 17 Tietie Tuimauga, 18 Lolani Faleiva, 19 Michael Curry, 20 Iakopo Mapu, 21 Melani Matavao, 22 Afa Moleli, 23 Stacey Ili.

Il test match tra Italia e Samoa inizierà alle 6.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!