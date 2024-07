LIVE Fognini-Bautista Agut, Wimbledon 2024 in DIRETTA: 73 anni in due, la sfida tra veterani vale gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fognini-Bautista Agut, match valevole per il terzo turno del tabellone maschile dell’edizione 2024 di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Sfida d’altri tempi quella che andrà in scena quest’oggi sul campo 16 dalle 12.00. Due ex top-10 e veterani del circuito si affrontano per entrare tra i migliori sedici nel major londinese. Tanta attesa per rivedere in campo il ligure, autore fin qui di un torneo di altissimo livello: il 37enne azzurro si gioca il primo accesso agli ottavi sull’erba dell’All England Club.

Fabio Fognini è reduce da due vittorie decisamente convincenti. Il classe 1987 ha sconfitto al primo turno il lucky loser Luca Van Assche in tre set, dominando ampiamente la partita contro il giovane francese. Due giorni fa, l’azzurro si è reso protagonista di una prestazione straordinaria contro Casper Ruud, sconfitto in quattro parziali. Quella contro il norvegese è stata la 17ma vittoria contro un top-10 in carriera per Fognini, il quale ora andrà alla caccia in tutti i modi di quell’ottavo di finale che non è mai riuscito a conquistare nello Slam londinese.

Dall’altra parte della rete ci sarà Roberto Bautista Agut, numero 112 del ranking ATP. La classifica dell’iberico non rispecchia il suo reale valore: soprattutto su questa superficie, il gioco del classe 1988 è ancora efficace e, se in forma fisica accettabile, Bautista rimane un ostacolo complicato da superare. Sul manto verde il 36enne spagnolo ha conquistato il primo titolo ATP nel 2014 a Den Bosch e, soprattutto, nel 2019 è riuscito a spingersi fino alle semifinali di Wimbledon, perdendo poi in quattro set da Novak Djokovic.

match valevole per il terzo turno del tabellone maschile dell'edizione 2024 di Wimbledon. La sfida avrà inizio sul campo 16 come primo incontro a partire dalle ore 12.00.