LIVE F1, GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA: la Ferrari cerca risposte nelle prove libere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire le libere a Silverstone in tv/streaming – La presentazione GP Gran Bretagna – Numeri e statistiche GP Gran Bretagna

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Silverstone le squadre e i piloti dovranno lavorare alacremente per trovare la quadra con l’assetto su una delle piste più impegnative dell’intero calendario iridato.

Un circuito con tanti curvoni veloci, molto selettivo dal punto di vista aerodinamico e meccanico. In altre parole, una macchina che va forte su questo layout, è ottima un po’ dappertutto. La Ferrara cerca risposte da queste libere, dopo i tanti problemi delle ultime apparizioni. La Rossa, dopo l’aggiornamento introdotto a Barcellona, ha fatto fatica evolversi.

Il problema del bouncing è ormai cosa arcinota per gli addetti ai lavori e quindi i tecnici stanno operando per fare in modo che il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz risentano il meno possibile alla guida di questa situazione. Fari puntati poi su Max Verstappen e Lando Norris, duellanti nell’ultimo appuntamento in Austria e con polemiche post gara. Tutto sembra rientrato, ma quando ci si gioca il vertice la tensione sale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.30 con la FP1, mentre alle 17.00 ci sarà la FP2. Buon divertimento!