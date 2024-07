LIVE MotoGP, GP Germania 2024 in DIRETTA: Bagnaia sfida Marquez nella sua tana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania di MotoGP, nono appuntamento del Motomondiale 2024.

Si arriva a questo appuntamento sulla scorta di un weekend dominato da Francesco Bagnaia che ha fatto l’en-plein tra Sprint Race e gara della domenica, portarsi ad appena dieci punti nella classifica piloti da Jorge Martin. Un ritardo che potrebbe ulteriormente assottigliarsi questo fine settimana, anche se lo spagnolo si è sempre trovato bene in Germania.

Si va però nella tana di Marc Marquez: lo spagnolo è sempre stato estremamente a suo agio nelle curve a sinistra del tracciato tedesco. Per la prima volta dal 2021 vi si presenterà in sella a una moto vincente e in condizioni fisiche in grado di sostenere le sue ambizioni. Arriverà la prima affermazione in Ducati, dopo tutti i successi conquistati con Honda? Sembra che questa sia finalmente l’occasione propizia.

Alle 10.45 le FP1, alle 15.00 le pre-qualifiche.