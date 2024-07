LIVE Tour de France 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel può guadagnare su Pogacar nella cronometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Tour de France 2024. Dopo due frazioni dedicate ai velocisti tornano protagonisti i contendenti alla vittoria della generale. I corridori si sfideranno nella prima prova a cronometro di quest’edizione della Grande Boucle. Saranno 25.3 i chilometri da affrontare per arrivare da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin.

Il grande favorito di quest’oggi è Remco Evenepoel, campione del mondo nella prova contro il tempo. Il belga proverà a guadagnare quanti più secondi possibile sui rivali in classifica ed in particolare sulla maglia gialla. Tadej Pogacar è chiamato a difendere il primato della classifica: dopo le prime 6 tappe lo sloveno ha 45″ di vantaggio sul belga e 50″ su Vingegaard. Grande curiosità anche sulle prestazioni di Primoz Roglic e Juan Ayuso, che potrebbero provare a far saltare il banco.

In casa Italia occhi puntati su quanto farà Giulio Ciccone. L’abruzzese ha dimostrato una buona condizione sul Galibier salendo in nona posizione nella generale. Per provare ad ambire ad un piazzamento in classifica l’italiano dovrà limitare i danni nelle cronometro.

Il primo corridore a partire in questa cronometro sarà Mark Cavendish, che inizierà la propria prova alle 13.05. Alle 16.44 scatterà la gara di Giulio Ciccone: da quel momento in poi si proseguirà con una partenza ogni due minuti fino ad arrivare alle 17.00, orario della partenza di Tadej Pogacar. Il percorso è quasi completamente piatto eccezion fatta per lo strappo di Reulle-Vergy (1.6 km al 6.5%).

L’evento sarà visibile integralmente su Eurosport 1 e dalle 14.00 anche su Rai 2. La copertura in streaming è affidata a Discovery Plus e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della settima tappa del Tour de France 2024 con aggiornamento minuto dopo minuto. Buon divertimento!