LIVE Nuoto, Europei juniores 2024 in DIRETTA: Momoni, Ballarati e Del Signore vogliono l’oro! Bertoni e Giannelli negli 800 sl

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei juniores di Vilnius (Lituania). Nella piscina del centro sportivo ‘Lazdynai’, un day-4 nel quale si assegneranno ben otto titoli e in cui le emozioni non mancheranno con gli azzurri lanciatissimi nel medagliere dopo tre giornate. L’Italia si presenta a Vilnius con una squadra numerosa, composta da ben 44 elementi fra i quali spiccano ben due nuotatori giovanissimi già qualificati ai prossimi Giochi di Parigi e che hanno fatto bene finora: Carlos D’Ambrosio (2007) e Sara Curtis (2006). Francia, Inghilterra, Spagna, Germania ed Ungheria hanno sicuramente fatto un passo avanti importante a livello di qualità rispetto allo scorso anno ma l’Italia è sulla strada giusta per eguagliare o addirittura migliorare i grandi risultati dello scorso anno.

Si parte con le batterie dei 100 stile libero donne con la favorita Sara Curtis (già 4 ori al collo), Alessandra Gusperti, Veronica Quaggio, Cristiana Stevanato. A seguire i 400 misti uomini con Domenico De Gregorio, Leonardo Perciballi, Jacopo Barbotti ed Emanuele Potenza. Nei 200 farfalla donne saranno al via per l’Italia Anna Porcarei, Giada Alzetta ed Helena Musetti. Emma Vittoria Giannelli, reduce dall’argento nei 1500, Ludovica Terlizzi, Bianca Nannucci e d Elisa Pignotti saranno al via nelle batterie degli 800 stile libero donne, mentre Filippo Bertoni sarà l’unico italiano al via negli 800 stile libero uomini.

Nel pomeriggio si assegnano otto titoli con tanta Italia in vasca. Nei 200 misti uomini saranno al via Jacopo Barbotti ed Emanuele Potenza che puntano al podio, mentre nei 200 rana non ci sono azzurri in finale. Lorenzo Ballarati è il favorito nella finale dei 50 stile libero, dove al via c’è anche Carlos D’Ambrosio. Caccia al podio anche per Lucrezia Mancini e Giorgia Crepaldi nella finale dei 200 rana donne, mentre non ci sono azzurre al via della finale dei 200 dorso. Ancora Italia nella finale dei 200 dorso uomini con Daniele Del Signore, già argento nei 50, a caccia di un risultato di prestigio. Si chiude con la finale della 4×100 mista mista dove l’Italia proverà a salire sul podio.

