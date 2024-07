LIVE Paolini-Andreescu, Wimbledon 2024 in DIRETTA: 3° turno complicato per l’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro di terzo turno di Wimbledon tra Jasmine Paolini e la canadese Bianca Vanessa Andreescu. Secondo confronto diretto tra le due a distanza di poco più di un mese dal terzo turno del Roland Garros vinto in tre parziali dall’azzurra.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento a margine delle due vittorie per 2-0 sulla spagnola Sorribes Tormo e sulla belga Minnen. Sorprendente e splendida finalista sulla terra rossa dello Slam parigino, la toscana vuole continuare a stupire anche sulla storica erba londinese. Vincitrice del torneo di Dubai, suo primo 1000 in carriera, l’azzurra non ha intenzione di fermarsi nel suo straordinario 2024.

Dal canto suo Andreescu, ventitreenne di Mississauga (Ontario, Canada), è approdata al terzo turno dopo aver superato dapprima per 2-0 la rumena Cristian, poi sempre in due parziali la ceca Norkova. Sorprendente vincitrice degli US Open 2019, la nordamericana ha poi fatto fatica a confermarsi ai vertici del tennis mondiale, complici anche diversi infortuni, ma sta cercando affannosamente di rientrare quantomeno nella top 100. Ad oggi, dopo aver raggiunto la finale a ‘s-Hertogenbosch, occupa la posizione numero 176 del ranking WTA, davvero una beffa per una ragazza dal talento cristallino.

Il terzo turno di Wimbledon tra Jasmine Paolini e la canadese Bianca Vanessa Andreescu sarà il primo sul Court 1 dalle 14.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!