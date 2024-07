Sport in tv oggi (sabato 6 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 6 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Wimbledon propone il terzo turno con Lorenzo Musetti e Fabio Fognini in campo. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Germania per la MotoGP e qualifiche del GP di Gran Bretagna di F1. Prosegue il Tour de France con una tappa da non sottovalutare, mentre gli Europei di calcio regalano i quarti di finale Inghilterra-Svizzera e Olanda-Austria.

L’Italia affronterà la Lituania nella semifinale del Preolimpico di basket, mentre a Cuneo si disputano i Campionati Italiani di ginnastica artistica. Ampio spazio ai Test Match di rugby e a eventi internazionali di livello giovanile, come Italia-Turchia nella semifinale dei Mondiali Under 17 di basket e Italia-Serbia nella finale degli Europei Under 22 di volley femminile.

Completano il quadro Italia-Croazia nella Sardinia Cup di pallanuoto, i terzi giri dei tornei di golf della settimana, il Giro d’Austria e il Sibiu Tour di ciclismo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 6 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 6 luglio

03.00 CALCIO (Coppa America, quarti di finale) – Venezuela-Canada (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.tv, Mola Tv)

07.00 SURF – World League Championship Tour (diretta streaming su Discovery+)

08.00 GOLF (DP World Tour) – BWM International Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

08.40 MOTO3 – GP Germania, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.05 RUGBY (Test Match) – Nuova Zelanda-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP Germania, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 MOTOGP – GP Germania, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.20 F3 – GP Gran Bretagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.40 CICLISMO – Giro d’Austria, quarta tappa: St. Johann Alpendorf-Kals (non è prevista diretta tv/streaming)

10.50 MOTOGP – GP Germania, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.30 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Discesa femminile juniores (diretta streaming su Discovery+)

11.45 RUGBY (Test Match) – Australia-Galles (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 TENNIS – Wimbledon, terzo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 252-257, Sky Sport 4K dalle ore 14.00 alle ore 17.00; diretta streaming su Sky Go, NOW). Musetti-Comesana (secondo match dalle ore 12.00, non prima delle ore 13.15), Fognini-Bautista Agut (secondo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 13.00, si riparte da 6-7, 6-3, 7-5, 4-5). Doppio maschile, primo turno: Cobolli/Sonego-McDonald/Shelton (non prima delle ore 16.00). Doppio femminile, secondo turno: Errani/Paolini-Kolodziejova/Siskova (terzo match dalle 12.00). Doppio misto, primo turno: Vavassori/Errani-Withrow/Sutjiadi (quinto match dalle ore 12.00)

12.00 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Discesa maschile juniores (diretta streaming su Discovery+)

12.00 CICLISMO – Sibiu Tour, prima tappa: Sibiu-Paltinis (non è prevista diretta tv/streaming)

12.15 MOTOE – GP Germania, gara-1 (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 F1 – GP Gran Bretagna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.50 MOTO3 – GP Germania, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.15 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Discesa elite femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.20 CICLISMO – Tour de France, ottava tappa: Semur en Auxois-Colombey les Deux Eglises (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.45 MOTO2 – GP Germania, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Discesa elite maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.15 F2 – GP Gran Bretagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 BASKET (Preolimpico, semifinale) – Brasile-Filippine (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.30 BASKET FEMMINILE (Europei Under 20) – Italia-Turchia (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

15.00 MOTOGP – GP Germania, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 GOLF (PGA Tour) – John Deere Classic, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.00 PADEL – Premier Padel a Genova, semifinali (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 F1 – GP Gran Bretagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 19.45; differita streaming su tv8 dalle ore 19.45)

16.10 MOTOE – GP Germania, gara-2 (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 BASKET (Preolimpico, semifinale) – Grecia-Slovenia (diretta streaming su DAZN)

16.45 GINNASTICA ARTISTICA (Campionati Italiani Assoluti) – Concorso generale individuale maschile (diretta streaming su Discovery+)

17.00 RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Irlanda (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 BASKET (Preolimpico, semifinale) – Bahamas-Libano (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Preolimpico, semifinale) – Camerun-Lettonia (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Europei, quarti di finale) – Inghilterra-Svizzera (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

18.45 PALLANUOTO (Sardinia Cup) – Grecia-Spagna (diretta streaming su WP Channel)

19.00 BASKET (Mondiali Under 17) – Italia-Turchia (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.00 BASKET (Preolimpico, semifinale) – Repubblica Dominicana-Croazia (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Preolimpico, semifinale) – Finlandia-Spagna (diretta streaming su DAZN)

20.50 PALLANUOTO (Sardinia Cup) – Italia-Croazia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.00 CALCIO (Europei, quarti di finale) – Olanda-Turchia (diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei Under 22, finale) – Italia-Serbia (diretta streaming su Euro Volley Tv, canale YouTube della FIPAV)

21.00 RUGBY (Test Match) – Argentina-Francia (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 BASKET (Preolimpico, semifinale) – Italia-Lituania (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)