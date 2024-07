LIVE F1, GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA: lotta serrata nelle qualifiche, si parte con le FP3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2024.

Un esame per tutte le scuderie e una delle principali osservate sarà la Ferrari. La Rossa sta soffrendo molto nelle ultime uscite post Montecarlo. La SF-24 fa fatica soprattutto in percorrenza delle curve lunghe da medio-basso carico e questo problema sta incidendo sulle prestazioni di Charles Leclerc e di Carlos Sainz. Anche ieri nelle prove libere questo problema si è manifestato, con Leclerc che si è lamentato via radio.

Sarà interessante capire anche cosa accadrà tra Max Verstappen e Lando Norris. Il contatto in curva-3 in Austria ha portato al ritiro del britannico e alla penalità di 10″ per Max, con annesse polemiche davanti ai microfoni per la condotta dell’uno e dell’altro: i due erano molto amici, adesso la pace è sfumata? In ogni caso i due sembrano potersi giocare il GP anche questa settimana: nella simulazione di passo gara sono stati i più veloci.

