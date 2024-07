LIVE Tour de France 2024, tappa di oggi in DIRETTA: tante cote, sarà fuga o volata?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Tour de France 2024. Dopo la cronometro di ieri oggi frazione mossa e di difficile lettura, che potrebbe essere aperta sia ad una fuga da lontano sia ad una volata con un gruppo un po’ più ristretto.

Saranni 183.4 i chilometri che la carovana dovrà affrontare oggi dalla partenza di Semur-en-Auxois all’ arrivo a Colombey-les-Deux-Eglises, con 2400 metri di dislivello che si faranno sentire. Sin dai primi chilometri ci sarà poco tempo per tirare il fiato: in rapida successione verranno affrontati la Côte de Vitteaux (2 km al 7.3%), la Côte de Villy-en-Auxois (2.4 km al 5,5%) e la Côte de Verrey-sous-Salmaise (2.9 km al 6%) per raggiungere poi per il traguardo volante di Lamargelle. Qui la corsa potrebbe esplodere, con gli scatti che non si placheranno. Nella seconda parte solo due i GPM segnalati: la Côte de Santenoge (1.1 km all’8,1%) e la Côte de Giey-sur-Aujon (1.2 km all’8,4%), ma la strada sarà ben poco in pianura.

Gli ultimi sessanta chilometri sembrano i più semplici, e ci sarà da vedere se le squadre dei velocisti avranno la forza per organizzarsi, ma soprattutto fare la conta di quanti sprinter in gruppo ci sono e in caso quanto lontani siano gli attaccanti. Un percorso che strizza l’occhio agli uomini da classiche, e il duello che ha infiammato la primavera è stato quello tra Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck) e Mads Pedersen (Lidl – Trek). A loro due impossibile togliere da vicino il nome di Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike), anche se il belga non ha più la forma straordinaria di due anni fa. Loro tre potrebbero sia decidere di aspettare lo sprint sia di provare una stoccata da lontano, che renderebbe la giornata altamente spettacolare. Attenzione a Biniam Girmay (Intermarché – Wanty), l’eritreo non è fermo in salita e in caso di arrivo a gruppo più ridotto può assolutamente crederci per il bis.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Tour de France 2024, sono 183.4 i chilometri da percorrere per la carovana quest’oggi dalla partenza di Semur-en-Auxois all’arrivo di Colombey-les-Deux-Eglises, per la frazione più incerta e impronosticabile di questa prima settimana di Grande Boucle. Partenza ufficiale prevista per le 13.30, buon divertimento e buon ciclismo a tutti!