LIVE Musetti-Comesana, Wimbledon 2024 in DIRETTA: occasione irripetibile per accedere agli ottavi

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno di Wimbledon tra Lorenzo Musetti e l’argentino Francisco Comesana. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troverà agli ottavi uno tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard ed il finlandese Emil Ruusuvuori.

Musetti, ventiduenne di Carrara, al termine di una parentesi sulla terra non entusiasmante sta esprimendo il suo miglior tennis sui verdi prati europei. Il toscano ha raccolto brillantemente prima la semifinale nell’ATP 250 di Halle, poi la finale nel prestigioso ATP 500 del Queen’s in quel di Londra. A Wimbledon ha sconfitto in quattro parziali all’esordio il francese Lestienne, per poi superare in 5 combattuti set l’arcigno Luciano Darderi.

Dal canto suo Comesana, ventiquattrenne di Buenos Aires, ha trovato inatteso feeling con l’erba a margine di una stagione vissuta a combattere nei Challenger su terra battuta. Numero 122 del ranking ATP, si è imposto nel Challenger di Oeiras, raggiungendo in seguito la semifinale del Challenger di Mathausen. Piegato sorprendentemente un irriconoscibile Rublev nel primo turno, il sudamericano ha poi superato l’australiano Walton al supertiebreak decisivo.

La sfida di terzo turno di Wimbledon 2024 tra Lorenzo Musetti e l'argentino Francisco Comesana sarà il second match sul Court 14 dalle 12.00 dopo Krejcikova-Bouzas Maneiro..Sarà possibile seguire l'evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW.