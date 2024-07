LIVE Italia-Lituania, Preolimpico basket 2024 in DIRETTA: serve l’impresa del triennio contro Sabonis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Lituania, semifinale del Preolimpico di basket 2024! Gli azzurri devono compiere un’autentica impresa per piegare la temibile rappresentativa baltica e andare così a giocarsi in finale il pass olimpico per Parigi 2024.

I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco hanno concluso il mini-girone con un largo successo contro il Bahrain (114-53) ed una sconfitta pesante contro i padroni di casa di Porto Rico (69-80) trascinati dai 29 punti di uno scatenato José Alvarado, passando così al secondo posto ed anticipando la super-sfida contro la Lituania alla semifinale. Non sono bastati i 14 punti di Danilo Gallinari, uscito nel finale dopo aver rimediato una botta al ginocchio a seguito di un contatto di gioco ma sarà regolarmente in campo contro i lituani.

La Lituania ha chiuso al primo posto l’altro mini-girone con due vittorie non senza però fare fatica contro il Messico (84-96) e contro la coriacea Costa d’Avorio (93-97), con i messicani che affronteranno nella seconda semifinale in programma all’1:00 ora italiana di domenica 7 luglio il Porto Rico appunto. Il roster lituano non comprende come noto Jonas Valanciunas, ma ci sarà Domantas Sabonis a guidare i compagni – 22 punti e 9 rimbalzi per la stella dei Sacramento Kings contro la Costa d’Avorio – ben coadiuvato da Marius Grigonis fresco campione in Eurolega con il Panathinaikos Atene.

Inizio del match previsto al Coliseum José Miguel Agrelot “El Choli” di San Juan (Porto Rico) alle 22:00 ora italiana, trasmesso in diretta TV su Sky Sport Max (canale 205) con lo streaming fruibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!