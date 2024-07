LIVE Italia-Serbia, Europei volley femminile U22 in DIRETTA: le azzurrine si giocano il titolo a Lecce

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del campionato Europeo femminile under 22 in programma a Lecce: di fronte Italia e Serbia. Ancora una volta il vivaio azzurro non tradisce. La Nazionale Under 22, composta per la maggior parte da giocatrici che hanno fatto diverse apparizioni in serie A1 o A2, ha conquistato di autorità l’accesso alla finale del torneo continentale in programma a Lecce.

Le azzurre hanno sconfitto 3-1 in semifinale la temibile Polonia, cedendo il primo set del torneo, dopo le vittorie 3-0 nella pool con Lettonia, Ucraina e Turchia, e ora si trovano di fronte la Serbia, altra nazione che lavora molto bene a livello giovanile e che in semifinale ha battuto 3-2 (25-20, 25-23, 20-25, 17-25, 15-10) la Turchia. Le ragazze della nazionale italiana di pallavolo, capitanate da Ribechi, hanno dimostrato grande abilità e determinazione ieri, superando un avversario forte al termine di una gara ben interpretata. Nei momenti decisivi, le azzurre sono rimaste concentrate e hanno saputo sfruttare ogni occasione per portare a casa la vittoria.

A undici mesi di distanza dalla finale dei Campionati Mondiali U21 disputati in Messico, le azzurre si trovano nuovamente a competere per un titolo importante. La loro esperienza passata ha certamente contribuito a rafforzare la loro mentalità vincente e la loro capacità di affrontare le sfide più difficili. Le giocatrici italiane sono pronte a dare il massimo in questa nuova finale, con l’obiettivo di aggiungere un altro trofeo al loro palmarès e continuare a scrivere pagine di successo nella storia della pallavolo italiana.

Per la finale, l’allenatore Marco Mencarelli potrebbe decidere di confermare la formazione titolare. In regia ci sarà Eze, affiancata da Adelusi in diagonale. Le schiacciatrici saranno Gardini, top scorer ieri, e Nervini, mentre al centro giocheranno Costantini ed Eckl. Il ruolo di libero sarà affidato a Ribechi. Questa squadra, già collaudata, si appresta a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere l’ennesimo successo contintentale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale del campionato Europeo femminile under 22 in programma a Lecce: di fronte Italia e Serbia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 21.00!