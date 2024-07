Sport in tv oggi (lunedì 1° luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 1° luglio, una nuova settimana di sport si apre con una giornata molto speciale e importante per i colori azzurri. Sui campi in erba dell’All England Club di Londra comincia infatti ufficialmente Wimbledon con i primi incontri di main draw, in cui vedremo in azione il numero 1 al mondo Jannik Sinner e altri otto giocatori italiani tra settore maschile e femminile nel programma odierno.

Spazio anche per le rassegne continentali di calcio, con altri due ottavi di finale degli Europei (Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia) e due match della fase a gironi di Copa America (Venezuela-Giamaica e Messico-Ecuador). Occhi puntati infine sul Tour de France, con la terza frazione della Grande Boucle che si terrà ancora sul suolo nostrano da Piacenza a Torino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 1° luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 1° luglio

2.00 Calcio, Copa America: Venezuela-Giamaica – Diretta tv su Sportitalia, live streaming su sportitalia.com e Mola TV

2.00 Calcio, Copa America: Messico-Ecuador – Diretta tv su Sportitalia, live streaming su sportitalia.com e Mola TV

11.00 Ciclismo, Tour de France: terza tappa – Diretta tv su Rai Sport (fino alle 14.00), Rai 2 (dalle 14.00) ed Eurosport 1, live streaming su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

12.00 Tennis, Wimbledon: primo turno (1° match sul Court 15 Matteo Arnaldi-Frances Tiafoe, 1° match sul 16 Fabio Fognini-Luca Van Assche, 2° sul 3 Jasmine Paolini-Sara Sorribes Tormo, 2° sul 12 Matteo Berrettini-Marton Fucsovics, 3° sul 3 Martina Trevisan-Madison Keys, 3° sul Court 1 dalle 14.00 Jannik Sinner-Yannick Hanfmann, 4° sul 18 Mattia Bellucci-Ben Shelton, 4° sul 4 Sara Errani-Linda Noskova, 4° sul 5 Lorenzo Sonego-Mariano Navone) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 17.50), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K (fino alle 17.50) ed i canali da Sky Sport 253 a 257

18.00 Calcio, Europei: Francia-Belgio (ottavi di finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, live streaming su Sky Go e Now

21.00 Calcio, Europei: Portogallo-Slovenia (ottavi di finale) – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, live streaming su Rai Play, Sky Go e Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Lunedì 1° luglio

10:00 TennisMania Speciale Wimbledon. Conduce: Dario Puppo.

18:25 Sport2day Speciale Ciclismo con Marco Cannone. Conduce: Francesca Cazzaniga.

19:05 Motors2u con Matteo Nugnes: giornalista di Motorsport.com. Conducono: Alessandro Passanti, Michele Cassano e Giandomenico Tiseo.