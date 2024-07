LIVE Berrettini-Fucsovics, Wimbledon 2024 in DIRETTA: esordio complesso prima dell’eventuale derby con Sinner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Marton Fucsovics, partita valevole per il primo turno di Wimbledon 2024. Il finalista dell’edizione 2021 fa l’esordio sul campo 12 contro l’ostico ungherese. Il vincente di quest’incontro affronterà uno tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann.

Berrettini ha iniziato questa stagione su erba disputando l’ATP 250 di Stoccarda. In Germania l’azzurro ha raggiunto la finale arrendendosi in tre set a Jack Draper. L’italiano è tornato a giocare il 500 di Halle uscendo al secondo turno per mano di Marcos Giron. Sui prati il romano è tornato ad esprimere un tennis di alto livello dimostrando il grande feeling con questa superficie.

Fucsovics ha scelto di non disputare alcun torneo dopo il Roland Garros in cui è stato eliminato al primo turno con Stefanos Tsitsipas. L’ungherese è un avversario ostico da affrontare su tutte le superfici, specialmente su erba come dimostra il terzo turno dello scorso anno a Wimbledon.

I due giocatori si sono affrontati due volte in carriera, anche se entrambi i precedenti sono piuttosto datati. Berrettini ha vinto il primo confronto nel challenger di Irving 2018 mentre Fucsovics ha avuto la meglio a Sofia nel 2019.

L'incontro tra Berrettini e Fucsovics è il secondo in programma sul campo 12 a partire dalle 11.00 locali, le 12.00 italiane, dopo Sakkari-Kessler.