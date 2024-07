LIVE Sinner-Hanfmann, Wimbledon 2024 in DIRETTA: il n.1 scalda il motore in un tabellone duro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire Sinner-Hanfmann in tv/streaming – Il tabellone di Wimbledon – Il tabellone di Sinner

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann, primo turno del torneo di Wimbledon. Sull’erba di Church Road ci sarà l’esordio del n.1 del mondo, molto atteso a questo terzo Slam del 2024. Un impegno sulla carta alla portata per l’altoatesino, ma da non sottovalutare in un tabellone molto impegnativo.

Jannik si presenta a questo Major non con i dubbi che avevano accompagnato la sua vigilia al Roland Garros. Il problema all’anca sembra solo un ricordo e ora c’è la motivazione a confermarsi un riferimento anche nel Tempio del Tennis. Il successo nell’ATP500 di Halle ha sicuramente dato fiducia al 22enne pusterese, che sull’erba tedesca ha vinto il suo primo titolo in carriera sull’erba.

L’unico precedente tra i due giocatori risale al primo turno degli US Open dello scorso anno, in cui il successo del tennista nostrano era stato netto, sullo score di 6-3 6-1 6-1. Il n.1 ATP si augura di replicare, per non disperdere energie in un percorso che si prevede complicato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann, primo turno del torneo di Wimbledon: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è la terza prevista sul campo-1, il cui programma inizierà dalle 14.00 italiane. Buon divertimento!