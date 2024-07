LIVE Tour de France 2024, tappa di oggi in DIRETTA: primo appuntamento per i velocisti nella Piacenza-Torino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia 2024, da Piacenza a Torino! Entrano in scena i velocisti, che dopo le prime due frazioni di sofferenza tra percorsi vallonati e pendenze anche superiori al 10%, avranno la loro prima occasione per lasciare un segno sulla corsa.

Ci sono anche qui tre GPM da dover scalare, ma sono tutti abbastanza comodi, tanto da esserci soltanto 1100 metri di dislivello in quella che è la tappa più lunga della Grande Boucle con 230,8 chilometri. Il primo a Tortona, 1100 metri al 6,3% nel segno di Fausto Coppi, poi entrando nella provincia di Cuneo ci sono il Barbaresco (1500 metri al 6,5%) ed il Sommariva Perno (3,1 km al 4,6%).

L’ultima salita però è lontana, a poco meno di 50 chilometri dal traguardo. Tutto il tempo per i velocisti di rientrare in gruppo, soprattutto per coloro che sono apparsi più in difficoltà nei primi due giorni come Fabio Jakobsen (dsm firmenich-PostNL) e Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan). Ma ovviamente, le ruote veloci capaci di poter tenere comodamente queste ascese, come Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Michael Matthews (Jayco-AlUla) avranno qualcosina in più nel taschino, così come Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) che vuole la prima occasione per graffiare dopo essere stato dominante lo scorso anno.

La partenza ufficiale della terza tappa del Tour de France verrà data dalle 11.35 al chilometro zero. La DIRETTA LIVE testuale di OA Sport inizierà alle 11.15 per non perdere nemmeno una pedalata: BUON DIVERTIMENTO!