LIVE Fognini-van Assche, Wimbledon 2024 in DIRETTA: il veterano azzurro cerca il passaggio del turno

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Fabio Fognini e Luca van Assche, match valido per il primo turno del tabellone singolare maschile di Wimbledon 2024. L’azzurro esordisce a Londra con la sfida al lucky loser francese.

E’ cambiato proprio in extremis, ieri pomeriggio, l’avversario di Fabio Fognini nel suo esordio a Wimbledon. Niente Wimbledon 2024, infatti, per Dominik Koepfer che il sorteggio aveva assegnato a Fognini. Il tedesco, infatti, è costretto a dare forfait a causa di un serio problema in allenamento a Eastbourne. Per lui, infatti, grossi problemi ai legamenti e di natura muscolare dopo l’infortunio capitato alla stessa caviglia che era rimasta offesa nel corso degli US Open 2023.

Al posto del tedesco ci sarà un lucky loser, e segnatamente il francese Luca van Assche. Vent’anni, di madre italiana e padre belga, ma cresciuto in terra transalpina fin dai tre anni, aveva perso nell’ultimo turno di qualificazione il derby con Lucas Pouille. Il tutto in un’annata che non lo sta riuscendo a veder progredire come ci si sarebbe attesi un anno fa: sembrava una coppia dall’irresistibile ascesa, quella composta da lui e Arthur Fils. L’allievo di Vincenzo Santopadre (già coach di Matteo Berrettini) non ha mai incrociato la racchetta con uno dei veterani del circuito. Si tratta di un confronto completamente differente, per interminabili ragioni, rispetto a quello che Fognini si sarebbe potuto attendere con Koepfer.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Fabio Fognini-Luca van Assche, valido per il primo turno del tabellone principale di Wimbledon 2024. Il match sarà il primo alle 12.00 sul campo 16, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.