LIVE Paolini-Sorribes Tormo, Wimbledon 2024 in DIRETTA: l’azzurra sogna di fare strada anche sull’erba londinese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Paolini-Sorribes Tormo, match valevole per il primo turno del tabellone femminile dell’edizione 2024 di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Fari puntati sulla numero uno d’Italia, salita alla ribalta grazie alla finale raggiunta al Roland Garros. Esordio sulla carta agevole per la 28enne toscana, che vorrà provare a farsi largo anche nel torneo più antico e prestigioso al mondo.

Jasmine Paolini è reduce dalla sconfitta subita per mano di Daria Kasatkina in tre set nella semifinale del WTA 500 di Eastbourne. Uno stop bruciante, visto l’andamento del match, arrivato però contro la futura vincitrice del torneo, in un match che ha confermato le potenzialità dell’azzurra anche sull’erba. La testa di serie numero 7 del tabellone vanta un poco onorevole 0/4 all’All England Club: Paolini non ha mai superato un turno a Wimbledon, dato che si spera possa cambiare nella giornata odierna.

Dall’altra parte della rete ci sarà Sara Sorribes Tormo. La spagnola, numero 55 del ranking mondiale, non rappresenta una minaccia per l’azzurra. L’iberica ha disputato due tornei sull’erba nel mese di giugno, perdendo malamente sia a Birmingham che a Bad Homburg al primo turno. Sebbene l’erba non sia la sua superficie preferita, Sorribes Tormo ha raggiunto il secondo turno a Wimbledon in ben quattro occasioni, ma i favori del pronostico sono attribuiti alla numero uno d’Italia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Paolini-Sorribes Tormo, match valevole per il primo turno del tabellone femminile dell’edizione 2024 di Wimbledon. La sfida avrà inizio sul campo 3 come secondo incontro a partire dalle ore 12.00 dopo il match maschile tra Casper Ruud e Alex Bolt. Non perdetevi neanche un punto della partita con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!