Sport in tv oggi (giovedì 18 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 18 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Il Tour de France propone una tappa particolarmente interessante, inizia l’Open Championship di golf e si aprono gli Europei Under 18 di atletica leggera. Avanzano i Mondiali di softball con l’Italia protagonista e proseguono i tornei di tennis della settimana.

In serata l’Italia affronterà l’Argentina nell’ultima amichevole di volley maschile prima delle Olimpiadi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 18 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 18 luglio

02.00 BASKET FEMMINILE (Mondiali Under 17, ottavi di finale) – Italia-Argentina (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

08.00 GOLF – The Open Championship, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.00 SNOOKER – Shanghai Masters, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 ATLETICA – Europei Under 18, sessione mattutina (diretta streaming su Eurovision Sport)

10.00 TENNIS – WTA 250 Budapest, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana, con possibilità di Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

10.30 TENNIS – ATP 250 Gstaad, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana, con possibilità di Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Berrettini-Galan (terzo match dalle ore 10.30 e non prima delle ore 15.00)

11.00 TENNIS – ATP 250 Bastad, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana, con possibilità di Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.00 SOFTBALL (Mondiali, Super Round) – USA-Giappone (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 BASEBALL (Haarlem Week, finale per il quinto posto) – Italia-Spagna (diretta streaming su https://www.honkbalsoftbal.tv/)

12.00 TENNIS – ATP 500 Amburgo, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana, con possibilità di Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Zhang (secondo match dalle ore 12.00)

12.30 CICLISMO – Giro della Valle d’Aosta, seconda tappa: Verres-Borgofranco d’Ivrea (non è prevista diretta tv/streaming)

13.20 CICLISMO – Tour de France, diciottesima tappa: Gap-Barcelonnette (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.45; diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.45)

14.00 CICLISMO FEMMINILE – Baloise Ladies Tour, prima tappa: Breskens-Knokke Heist (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 ATLETICA – Europei Under 18, sessione pomeridiana/serale (diretta streaming su Eurovision Sport)

17.00 GOLF (PGA Tour) – Barracuda Championship, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 23.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 23.00)

17.00 TENNIS – ATP 250 Newport, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana, con possibilità di Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

17.30 TENNIS – WTA 250 Palermo, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana, con possibilità di Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; diretta su RaiSportHD dalle 17.25 alle 20.00 e a seguire in diretta streaming su Rai Play Sport 1). Bronzetti-Cristian (secondo match dalle ore 17.30)

17.30 SOFTBALL (Mondiali, Super Round) – Olanda-Canada (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (amichevole) – Lazio-Trapani (diretta tv su Lazio Tv)

19.05 RALLY – Rally di Lettonia, prima prova speciale (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 CALCIO (Europei Under 19) – Italia-Irlanda del Nord (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

20.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile, semifinali (diretta streaming su Discovery+)

20.30 SOFTBALL (Mondiali, Placement Round) – Italia-Porto Rico (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 VOLLEY (amichevole) – Italia-Argentina (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

18:25 Sprint2u con Marco Lingua: campione italiano di lancio con il martello. Conduce: Ferdinando Savarese.

19:05 Motor News Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti.

21:00 Swim2u con Fabio Scozzoli. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada.

21:40 Beach2u Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada.