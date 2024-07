Cobolli-Zhang, ATP Amburgo 2024 in DIRETTA: partita che potrebbe riservare scitille

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Zhizhen Zhang, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, il giovane tennista romano va in cerca di una qualificazione ai quarti e se la dovrà vedere contro un avversario dotato di un gioco abbastanza completo e quindi insidioso.

Nell’incontro d’esordio Cobolli aveva sconfitto il coriaceo Daniel Altmaier, mettendo in mostra le due doti di grande combattente in campo. Sarà necessaria una replica contro Zhang e se possibile anche fare meglio nella gestione dei turni al servizio per non rischiare di uscire perdente. Il cinese è in grado di rispondere piuttosto bene, essendo molto aggressivo in caso di battuta poco incisiva.

Il giocatore italiano dovrà fare affidamento anche sulla sua maggior capacità di variare il gioco, alternando i colpi di potenza a palle corte. Cobolli è molto cresciuto nei fondamentali di servizio e di dritto e dovrà mettere in campo queste migliorie. Si prospetta quindi una sfida aperta a qualsiasi risultato e la gestione dei particolari farà la differenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Zhizhen Zhang, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP500 di Amburgo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è la seconda in programma sul Centrale, preceduta dalla sfida tra Fils e Djere (inizio ore 12.00). Buon divertimento!