LIVE Tour de France 2024, tappa di oggi in DIRETTA: ultima chance per chi cerca gloria da lontano

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Tour de France 2024. La quiete prima della tempesta, ultima giornata dedicata a chi cerca gloria da lontano prima di due scontri diretti in montagna per la maglia gialla e la cronometro finale.

Frazione da classica e adatta alle fughe che potrebbe servire a Mathieu Van der Poel per scaldare la gamba in vista delle imminenti Olimpiadi. Sono 179.5 i chilometri da percorrere per la carovana quest’oggi dalla partenza di Gap al traguardo di Barcelonnette. Sparpagliati per il percorso 5 GPM, tutti di terza categoria e con pendenze non impossibili: Col du Festre (3,9 km al 6,3%), Côte de Corp (2,1 km al 7,2%), Col de Mans (5,1 km al 3,6%), Côte de Saint-Apollinaire (7 km al 5,5%) e Côte de Demoiselles Coiffée (3,6 km al 5,4%). Si inizia a salire dopo 20 km di falsopiano in discesa e si avrà l’ultimo scollinamento a 40 km dall’arrivo.

Dopo il finale scoppiettante della tappa ieri, oggi forse per gli uomini di classifica potrebbe essere una giornata tranquilla. Il problema sarà capire quanto ci metterà ad uscire la fuga. Jonas Vingegaard probabilmente vorrà tenere a riposo la squadra dopo che ieri sono stati molto attivi, in vista del weekend, e anche la UAE Team Emirates probabilmente non avrà nessun interesse a fare corsa dura. Sicuramente è la tappa che più di tutte si addice a Van der Poel, campione iridato in carica e favorito per Parigi. Attenzione alla EF Education Easy-Post, che ci ha provati in ogni maniera in questa Grande Boucle e ieri è riuscita ad arpionare la prima vittoria con Richard Carapaz.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Tour de France 2024, 179.5 i chilometri da percorrere per la carovana quest’oggi dalla partenza di Gap al traguardo di Barcelonnette. Una frazione cucita addosso per coloro che cercano gloria da lontano, prima delle Alpi e delle giornata decisive per quel che riguarda la classifica generale. Partenza ufficiale prevista per le 13.20, buon divertimento e buon ciclismo a tutti!