LIVE Italia-Argentina, Amichevole volley 2024 in DIRETTA: ultimo impegno prima delle Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match amichevole di volley maschile. Mancano ormai 10 giorni all’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e il CT Ferdinando De Giorgi ha deciso di ultimare la preparazione con due test match contro l’Argentina.

Al PalaWanny di Firenze gli azzurri si sono messi bene in mostra due giorni fa, vincendo la prima delle due sfide in programma contro Facundo Conte e compagni con un 3-0 abbastanza convincente. Il sestetto che proverà a giocarsi le medaglie a Parigi appare ormai consolidato con Giannelli in cabina di regia, Romanò opposto, Lavia e Michieletto in banda, Galassi e Russo al centro e Balaso come libero. Questi due test match risulteranno estremamente importanti per far ritrovare il ritmo partita alla formazione azzurra, non va infatti dimenticato che l’Italia, a differenza di tutte le altre big, ha lasciato i titolari a riposo nelle ultime due settimane di Volleyball Nations League. Questa sfida potrà dare ulteriori certezze a Giannelli e compagni, che si presenteranno a Parigi come Campioni del Mondo in carica e che saranno messi subito alla prova da un girone di ferro con Polonia, Brasile ed Egitto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match amichevole di volley maschile, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21:00!