LIVE Berrettini-Galan, ATP Gstaad 2024 in DIRETTA: l’italiano va a caccia dei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Gstaad tra Matteo Berrettini e Daniel Elahi Galan.

Partita che riserverà pochi break, considerando che si gioca sulla terra in altura del paesino di montagna svizzero, ove le condizioni sono molto rapide. In questi primi giorni di torneo i tie-break non sono mancati, e ce ne aspettiamo quantomeno uno anche tra questi due giocatori. L’azzurro viene dall’esordio vincente contro l’argentino Pedro Cachin, con il punteggio di 6-4, 7-6 mentre il colombiano ha regolato in due parziali il ceco Kopriva. Vincendo oggi, il romano si porterebbe a ridosso di Fabio Fognini, altresì nei quarti in Svizzera, al momento al 68° posto virtuale.

Per Berrettini questo torneo potrebbe sancire, in caso di vittoria, il ritorno dentro o subito a ridosso della top 50. Ricordiamo che con un ranking di quel tipo, si entra direttamente in tutti i tornei Masters 1000, in cui al momento Matteo sarebbe escluso. Il romano si trova infatti fuori dai giocatori che prenderebbero parte al tabellone principale, entry list di Montreal e Cincinnati alla mano. Va detto che, vista la vicinanza del torneo olimpico, ci saranno molti forfait e chissà che Berrettini non possa entrare direttamente al main draw comunque.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Gstaad tra Matteo Berrettini e Daniel Elahi Galan. Si parte come 3° match dalle 10:30 dopo Heide-Humbert e Klein-Halys, ma non prima delle ore 15. Vi aspettiamo!