LIVE Atletica, Europei U18 in DIRETTA: l’Italia cala subito l’asso Inzoli

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sessione pomeridiana della prima giornata degli Europei U18 2024 di atletica organizzati a Banska Bystrica (Slovacchia). In attesa di assistere alle Olimpiadi di Parigi, scaldiamo i motori con la kermesse giovanile dell’atletica del Vecchio Continente. Quest’oggi inizia la manifestazione continentale dedicata ai minorenni, appuntamento interessante per vedere all’opera le future stelle del prossimo avvenire.

Giornata d’apertura che sarà ricchissima di impegni, sebbene non sia in programma alcun atto conclusivo quest’oggi. 18 gli eventi che vedremo tra mattina e pomeriggio nella giornata odierna, per un totale complessivo di 23 gare. In casa Italia, l’evento da tenere d’occhio sono le qualificazioni del salto in lungo, previste in mattinata: per gli azzurri ci sarà Daniele Inzoli. Il classe 2008 lombardo ha fatto parlar di sé nel maggio scorso quando ha fatto segnare la misura di 7,90 a Savona, migliorando il record del mondo under 16.

L’Italia si presenta al via della manifestazione giovanile con una squadra dalle grandi ambizioni. Saranno in totale 69 gli atleti azzurri (36 uomini e 33 donne), tutti nati nel 2007 e 2008. In questa lunga lista di convocati spiccano alcuni nomi già capaci di mettere in mostra delle qualità notevoli come il già citato Daniele Inzoli nel salto in lungo, la primatista tricolore U20 dei 200 metri Elisa Valensin e Diego Nappi, reduce da un sensazionale 20.79 sui 200 agli Italiani U18 di Molfetta.

Il via della fase mattutina del programma giornaliero è previsto per le 9.00, mentre le gare al pomeriggio inizieranno alle 15.30.