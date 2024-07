LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: l’Italia sogna in grande con le Fate

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La formazione dell’Italia – Startlist e ordine di rotazione

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni femminili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si alza il sipario sui Giochi per le ragazze, pronte a regalare grande spettacolo a tutti gli appassionati con una giornata infinita e all’insegna del grande pathos: si determinano le qualificate alle varie finali (otto per la gara a squadre, ventiquattro per il concorso generale individuale, otto per ogni singola specialità).

L’Italia si presenta con grandi ambiziono: le Fate, che partiranno dal corpo libero, vanno a caccia di una medaglia nella gara a squadre per poi giocarsi una medaglia, lo faranno da Campionesse d’Europa e con una formazione di lusso composta da Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Giorgia Villa. Le azzurre scenderanno in pedana alle ore 11.40, nella seconda di cinque suddivisioni insieme a USA e Cina.

Le ragazze del DT Enrico Casella gareggeranno senza avere ben chiara la situazione di classifica: Alice ed Elisa puntano alla finale alle parallele asimmetriche, Manila Esposito di prova a trave e corpo libero, in gruppo anche Giorgia Villa e Angela Andreoli. Nella prima alle ore 09.30 gareggeranno Gran Bretagna e Romania, nella terza alle ore 14.50 Giappone e Olanda, nella quarta alle ore 18.00 spazio a Francia e Canada, nell’ultima alle ore 21.10 toccherà al Brasile.

Si inizia alle ore 09.30 e si andrà avanti fino alle ore 22.30 circa.