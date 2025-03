Manila Esposito: “La ginnastica si sta facendo conoscere. Il segreto è non arrendersi alla prima difficoltà”

Manila Esposito è intervenuta come ospite nel corso dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione di approfondimento sulla ginnastica artistica italiana visibile sul canale Youtube di OA Sport. La diciottenne campana, bronzo alla trave e argento nella prova a squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024, è tornata in gara poche settimane fa ad Ancona in occasione della seconda tappa stagionale di Serie A.

“Prima della scorsa gara mi ero ammalata e quindi non sono riuscita a farla. Piano piano però è passato un mesetto e mi sono messa a posto per fare questa. Non vedevo l’ora di tornare in campo gara e riprovare tutte queste emozioni. È stato bellissimo, mi sono divertita e sono molto contenta della gara che ho fatto. Ero un po’ emozionata, non gareggiando da tanto tempo“, ha dichiarato la giovane ginnasta azzurra.

“Quando faccio ginnastica mi sento bene, altrimenti non la farei (ride, ndr). Certo, gli allenamenti sono faticosi, però poi si vede il risultato in gara“, le parole di una delle stelle della Nazionale italiana. “Rispetto al passato c’è qualcosa in più al di fuori, però questa è una cosa solo positiva perché vuol dire che il nostro sport sta iniziando a farsi conoscere e quindi è solo un bene. Lo facciamo con molto piacere, quindi adesso anche questo fa parte della nostra vita“, aggiunge Manila riferendosi agli impegni con i media.

Sui consigli che darebbe alle giovanissime ginnaste che si ispirano alle Fate: “Sicuramente inseguire sempre i propri sogni e non mollare davanti alla prima difficoltà, perché nella carriera arriverà ed è inevitabile, e di tenere duro fino in fondo“. Di seguito il VIDEO con l’intervista completa a Manila Esposito e al nuovo presidente della Federginnastica.