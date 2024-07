Simone Biles ha un problema fisico? Cos’è successo alle Olimpiadi e il “dolorino” che spaventa

Simone Biles ha regalato grande spettacolo nelle qualificazioni delle Olimpiadi di Parigi 2024, totalizzando il punteggio mostruoso di 59.566 nel concorso generale individuale: si tratta del miglior riscontro in campo internazionale degli ultimi tre anni. La fuoriclasse statunitense, presentatasi in Francia con il chiaro obiettivo di conquistare cinque medaglie d’oro, ha piazzato due fantastiche rasoiate tra volteggio (15.800) e corpo libero (14.600), alla trave è invece seconda (14.733) e alle parallele ha firmato un 14.433.

Il fenomeno di Columbus ha trascinato gli USA al comando davanti all’Italia, ma tutto non sembra filare liscio perché pare che la ginnasta più forte e vincente di tutti i tempi abbia un problemino fisico. Cecile Landi, allenatrice della Campionessa del Mondo, ha infatti dichiarato che Simone Biles ha accusato un “piccolo dolore al polpaccio durante il riscaldamento dell’esercizio al corpo libero, ma non ha mai pensato di ritirarsi dalla gara“.

La tecnica ha puntualizzato che il fastidio si era già palesato un paio di settimane fa in allenamento e che oggi si è riacutizzato, anche se “non è in dubbio la partecipazione alle prossime gara“. L’appuntamento è per martedì 30 luglio con la finale a squadre, mentre giovedì 1° agosto si disputerà l’atto conclusivo dell’all-around e tra sabato 3 e lunedì 5 agosto ci sarà spazio per le varie finali di specialità. L’americana è alla terza partecipazione ai Giochi dopo il dominio di Rio 2016 e i noti twisties di Tokyo 2020.