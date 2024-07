Ginnastica artistica, Francia fuori dalla finale! De Jesus crolla alle Olimpiadi, il Canada strabilia: Italia vicina a un’incetta di finali

Si è consumato un autentico dramma sportivo alla Bercy Arena, sede delle gare di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024: la Francia non si è clamorosamente qualificata per la finale a squadre femminile. Le padrone di casa si erano presentate ai Giochi con grandissime ambizioni dopo aver conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali e invece non sono nemmeno rientrate tra le migliori otto: le transalpine sono none con il basso punteggio di 158.797 al termine della quarta suddivisione e devono già dire addio ai sogni di gloria.

Una prestazione deludente da parte delle Gallette, che hanno ammutolito i 20.000 presenti sugli spalti di uno degli impianti simbolo di questa rassegna a cinque cerchi. La stella Melanie De Jesus Dos Santos è caduta per tre volte tra parallele asimmetriche (12.233), trave (12.366) e corpo libero (12.700), mancando tutti gli obiettivi che si era prefissata. Sono andate malissimo anche le sue compagne Marine Boyer (non basta il 13.766 sui 10 cm), Coline Devillard (caduta alla trave e 14.200 al volteggio, non impeccabile per una specialità), Morgane Osyssek-Reimer (11.600 sugli staggi e 12.033 al corpo libero), Ming van Eijken (12.500 al corpo libero, 13.033 alle parallele).

Il Canada ha invece fatto saltare il banco e con una prova di elevatissima compattezza si è inserito al quinto posto provvisorio con 161.563, riuscendo a battere la Gran Bretagna (160.830) e a meritarsi il pass per l’atto conclusivo. La capitana Ellie Black (14.100, 14.166, 13.100, 13.400) non si è mai tirata indietro alla guida di una compagine completata da Cassandra Lee, Shallon Olsen, Ava Stewart e Aurelie Tran.

L’Italia resta al secondo posto con 166.861, soltanto alle spalle degli USA (172.296) e davanti alla Cina (166.628): le Fate torneranno in pedana martedì per disputare la finale a squadre, ora soltanto il Brasile (argento iridato) può superare Alice D’Amato e compagne. Quando mancano soltanto la corazzata verdeoro guidata da Rebeca Andrade e Flavia Saraiva e la meno quotata Australia, l’Italia inizia anche ad accarezzare il sogno di fare incetta di finali di specialità: Alice D’Amato quinta alle parallele (14.666), Manila Esposito quinta alla trave (13.966) appena davanti ad Alice D’Amato (13.866), Alice D’Amato quarta al corpo libero (13.700) e Manila Esposito sesta (13.633).

Simone Biles è in testa nel concorso generale (59.566) davanti a Sunisa Lee (56.132), al volteggio (15.300) davanti a Jade Carey (14.433) e al corpo libero (14.600) davanti a Jordan Chiles (13.866). La cinese Yaqin Zhou primeggia alla trave (14.866) davanti a Simone Biles (14.733). L’algrina Kaylia Nemour è inattaccabile alle parallele (15.600).