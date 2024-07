Cos’è successo a Elisa Iorio alle Olimpiadi? Dolore al piede, poi la medicazione

Elisa Iorio ha accusato una fitta al piede sinistro nel corso delle qualificazioni delle Olimpiadi di Parigi 2024. La ginnastica è caduta nelle battute iniziali del suo esercizio alla trave, è risalita sull’attrezzo e ha portato a termine la prova con grande caparbietà per il bene della squadra, capace di chiudere al secondo posto alle spalle degli USA e di staccare il pass per l’atto conclusivo del team event. Una volta conclusa la prova, però, l’emiliana ha fatto una smorfia di dolore ed è scesa dal podio gara con il volto scuro.

Il fisioterapista Salvatore Scintu si è prontamente prodigato per medicare la zona interessata, con l’azzurra seduta a terra a guardare gli ultimi esercizi di rotazione eseguiti da Alice D’Amato e Angela Andreoli. La situazione era molto tranquillava e non trapelava grande preoccupazione, l’atleta manifestava grande calma e la sensazione è che sia un evento di ordinaria amministrazione, conseguenza di una gara molto intensa e tirata che però non dovrebbe avere ripercussioni.

Elisa Iorio è attesa in gara martedì 30 luglio nella finale a squadre insieme a Manila Esposito, Alice D’Amato, Angela Andreoli e Giorgia Villa per andare a caccia della medaglia dopo il trionfo agli Europei. La 21enne è alla sua prima partecipazione ai Giochi, oggi ha fornito un ottimo contributo alle amate parallele asimmetriche mentre al volteggio non è stata impeccabile sul doppio avvitamento.